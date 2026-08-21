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Němci testovali domácí nabíjení elektromobilů. Jeden model „promrhal“ čtvrtinu energie

Michael Chrobok
Michael Chrobok 21. 8. 6:30
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Otestovali jsme Volkswagen ID.7 (2025)
  • Německý autoklub otestoval pětici elektromobilů v rámci tří různých způsobů dobíjení
  • V některých případech byly rozdíly opravdu propastné
  • Špatně zvoleným modelem a typem nabíjení můžete přijít klidně i o čtvrtinu energie

Elektromobilita je velké téma posledních let, a to nejen z automobilového hlediska, ale také z toho politického. Běžný uživatel nicméně více než ekologii či politiku řeší praktické otázky, jako je pořizovací cena, dojezd či nabíjení. Ačkoli se tyto překážky mohou zkušeným elektromobilistům zdát jako už dávno překonané, lidé neorientující se v nejnovějších trendech mají více či méně oprávněné obavy. Nyní se na nabíjení, respektive na jeho efektivitu, podíval také Všeobecný německý autoklub, v originále Allgemeiner deutscher Automobilclub (známý také pod zkratkou ADAC).

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Volba modelu a typu nabíjení má vliv na cenu

ADAC otestoval pět elektromobilů ve třech výkonových úrovních a zjistil, že nejlevnější způsob nabíjení je zároveň i nejméně úsporný. Zatímco v případě automobilů se spalovacími motory dochází k největší ztrátě energie při samotné jízdě a tankování je takřka bezztrátové (občas to trochu ukápne každému z nás), u elektromobilů je situace trochu jiná, neboť provoz je velmi efektivní, avšak během dobíjení vznikají relativně velké ztráty. Z hlediska zaplacené ceny za elektřinu je ale ztráta podružná – dodavatele energií zkrátka nezajímá, zda jste 30 kWh úspěšně dostali do baterie elektromobilu, nebo zda se vám podařilo dobít jen 25 kWh, stále zaplatíte za 30 kWh.

Nabíjení pěti elektromobilů třemi různými způsoby a jejich ztráta
V některých případech je ztráta energie téměř čtvrtinová

Nejlevnějším způsobem dobíjení je skrze běžnou zásuvku s 2,3 kW, nicméně v tomto případě byly ztráty nejvyšší. Tesla Model Y ztratila 12,7 %, Renault 5 13,7%, Volvo EX30 14,2%, Volkswagen ID.7 15,3 % a Mercedes-Benz CLA překvapivých 24,2 %, což už je pořádná ztráta. Druhý testovaný způsob simulovat 4,1kW dobíjení s pomocí solárních panelů, tedy často doporučovaný „ideální“ způsob. V tomto případě dopadl nejlépe Renault 5 s 8 %, následovaný Volvem EX30 s 9,1 %, Teslou Model Y s 9,4 %, Volkswagenem ID.7 s 10,6 % a elektromobilem Mercedes-Benz CLA s 12,8 %. Dobíjení skrze 11kW wallbox už je o poznání lepší a i rozdíly mezi vozidly se značně zmenšily – Renault 5 zaznamenal jen 5,1% ztrátu, Model Y 6,1 %, Mercedes-Benz CLA a Volkswagen ID.7 shodně po 6,9 % a Volvo EX30 se zastavilo na 7 %.



Takto vypadala 1. generace vozu Volkswagen ID.3



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Aby byly podmínky spravedlivé, byly nabíjecí cykly zaznamenávány při stavu nabití v rozmezí 10 % až 90 %. Tímto způsobem by výsledky neměly být zkresleny případným vyvažováním článků, k němuž dochází při vysokých stavech nabití. Teplota baterie na začátku každého cyklu se pohybovala mezi 20 °C až 30 °C. Ačkoli nabíjení a případné ztráty závisí na spoustě proměnných a v běžné praxi se mohou lišit, výběr vozidla a způsobu nabíjení výrazně ovlivňuje cenu, za kterou budete s elektromobilem jezdit.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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