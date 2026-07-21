Tohle nikdo nečekal: Němci masivně kupují elektromobily, registrují jich více jak spalováků

- Vůbec poprvé je počet nově registrovaných elektromobilů v Německu vyšší, než v případě spalovacích vozidel
- Celková čísla ale stále hrají ve prospěch automobilů se spalovacími motory
- V Česku je situace zcela odlišná
Jen málokterá země na světě má ráda automobily tak moc, jako Německo, ostatně vůbec první benzínový automobil na světě jménem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 má na svědomí Karl Benz. Poslední roky jsou ale debaty o budoucnosti automobilismu poznamenány „svatou válkou“ mezi příznivci spalovacích motorů a elektromobilisty. Ať už jsou vaše preference jakékoli, čísla nelžou – v červnu se v Německu poprvé prodalo více elektromobilů než vozidel s jakýmkoli jiným druhem pohonu.
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Elektromobily poprvé překonaly spalováky
Spolkový úřad pro motorová vozidla (Kraftfahrt-Bundesamtes) zaznamenal 84 057 nových registrací elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 78,2 %, díky čemuž si bateriové elektromobily zajistily 28,4 % podíl na trhu. Na druhém místě se umístily tradiční hybridy s 83 315 registracemi (28,1 %), následované benzínovými vozy s 60 796 registracemi (20,5 %), naftovými vozy s 33 862 registracemi (11,4 %) a plug-in hybridy s 32 212 registracemi (10,9 %).
Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy pohonů?
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Spalovací motor (ICE): Tradiční technologie spoléhající výhradně na fosilní paliva. Nabízí nejnižší pořizovací cenu a okamžité natankování za 3 minuty, ale má nejnižší účinnost (cca 30–40 %), vysoké provozní náklady a nulovou schopnost rekuperace energie.
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Plug-in Hybrid (PHEV): Kompromisní řešení kombinující spalovací motor s elektromotorem a větší baterií, kterou lze dobíjet ze sítě. Umožňuje ujet 50–100 km čistě na elektřinu (ideální na denní dojíždění), ale vozidlo je kvůli dvěma pohonům konstrukčně složité, těžké a vyžaduje pravidelný servis obou systémů.
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Elektromobil (BEV): Plně elektrický pohon napájený ze zástavbové baterie. Vyznačuje se maximální účinností (přes 80 %), okamžitým točivým momentem, tichým chodem a nejnižšími servisními nároky, nevýhodou je však vyšší vstupní cena a závislost na nabíjecí infrastruktuře při dlouhých trasách.
Model Tesla Model Y vedl segment elektromobilů s 6 023 registracemi, což mu stačilo na třetí místo v celkovém pořadí napříč všemi typy pohonných hmot. Druhé místo mezi elektromobily obsadil Volkswagen ID.3 s 3 514 registracemi, následovaný Škodou Enyaq s 3 383 registracemi. Celkový počet registrací nových vozů v Německu dosáhl v červnu 296 378, což představuje meziroční nárůst o 15,7 %. Celkově dominovala značka Volkswagen s 51 058 registracemi, následovaná značkami BMW a Škoda. Čínští výrobci automobilů rychle pronikají na západní trhy, ale v Německu jsou nejprodávanějšími elektromobily stále evropské a americké značky.
Tento milník je významný, protože Německo je největším evropským automobilovým trhem a kolébkou spalovacího motoru. Je to země dálnic, dálkových cest s dieselovými motory a značek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz – společností, které si vybudovaly svou reputaci na technologii benzínových a dieselových motorů. Skutečnost, že se elektromobily dostaly na první místo, byť jen s nepatrným náskokem před hybridy, signalizuje, že tato transformace dosáhla symbolického centra evropské automobilové kultury.
Kontext však tento pohled mírní. Z 61 milionů vozidel registrovaných v Německu tvoří elektromobily pouze 4,1 %. Drtivá většina, tedy 59,3 %, stále jezdí na benzín. Rostoucí náklady na paměťové čipy a komponenty tlačí na rozpočty v celém odvětví spotřební elektroniky a stejné nákladové tlaky související s bateriemi zpomalují zlepšování cenové dostupnosti elektromobilů. Červnové výsledky ukazují, že Němci při koupi nového vozu volí elektromobily, ale obnova vozového parku potrvá ještě roky.
V Česku je situace odlišná
A jaká je situace za stejné období v Česku? Konkrétně bylo v červnu 2026 zaregistrováno 26 398 nových osobních automobilů, což představuje meziroční nárůst o 18,87 %. Elektromobily taktéž zaznamenaly rekordní měsíc, nicméně oproti Německu nepřekonaly auta se spalovacími motory – zaregistrováno bylo 2 142 vozidel, což představuje podíl 8,1 % na všech nových osobních autech. Trhu dominuje tuzemská Škoda s 8 900 registrovanými vozy, následovaná Volkswagenem (2 440) a Hyundai (2 088).