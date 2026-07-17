Konec Lucid Motors? Automobilka zažila obří pád akcií a čelí spekulacím o krachu

- Okolo Lucid Motors se vynořily spekulace o možném bankrotu
- Firma zažila jeden z největších propadů akcií ve své historii
- Podle vyjádření společnosti jsou tyto spekulace zcela vymyšlené
V automobilovém světě už nějaký ten pátek zuří válka mezi příznivci klasických spalovacích motorů a elektromobilisty. Ať už jste fanoušek jednoho či druhého pohonu, nejzábavnější je sledovat tuto řevnivost hezky z povzdálí. Zájem o vozidla z jednoho nebo druhého tábora se navíc v čase mění, většinou na základě externích faktorů. Zatímco v nedávné době to už vypadalo, že boom elektromobility pomalu utichá, krize na Blízkém východě ukázala, že ropa umí být pořádně nestabilní produkt a oživila zájem o elektrický pohon.
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Spekulace o bankrotu torpédovaly akcie Lucid Motors
Jedním z příkladů toho, že vyrábět elektromobily není zrovna snadné, je také americká automobilka Lucid Motors. I přes rostoucí zájem o elektromobily se objevily spekulace, že je firma na hraně bankrotu. Společnost tuto zprávu okamžitě popřela, označila ji za nepravdivou a jako důkaz toho, že má dostatečnou finanční rezervu pro provoz až do příštího roku, poukázala na svou volnou hotovost.
Panika se okamžitě přenesla i na konkurenční automobilky, což srazilo akcie společností Rivian a Polestar, protože investoři spekulovali o dlouhodobém přežití firem zaměřených výhradně na elektromobily. A to vrhlo kruté světlo na nejistou situaci všech tří společností i na budoucnost elektromobilů.
Spekulace se začala šířit na základě informace, že poradenská společnost AlixPartners specializující se na restrukturalizace doporučila představenstvu Lucid Motors, aby zvážilo podání návrhu na konkurz podle kapitoly 11 nebo transakci vedoucí k převzetí společnosti do soukromých rukou.
Lucid potvrdil, že najal AlixPartners, avšak popřel, že by tato firma jejímu představenstvu předložila jakákoli taková doporučení. Místo toho bude AlixPartners poskytovat poradenství v oblasti „zlepšení realizace, posílení provozních činností a nastavení strategie společnosti Lucid tak, aby mohla plně využít potenciál své technologie, produktů a inovací“, uvedl Nick Twork, ředitel pro komunikaci společnosti Lucid.
Lucid se skutečně nenachází v dobré situaci, když v prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenal ztrátu přesahující 1 miliardu dolarů (cca 21 miliard korun). V roce 2026 navíc prošla dvěma vlnami propouštění – v únoru snížila počet zaměstnanců o 12 procent a v červnu pak o 18 procent. Společnost rovněž omezila výrobu ve svém závodě v Arizoně, aby se vypořádala s vysokými zásobami a ušetřila peníze.
Tato spekulace vyvolala prudký propad akcií, které spadly až o 50 procent, což byl jeden z nejhorších jednodenních propadů v historii Lucidu. I když se trh s elektromobily v současné době opět vzpamatovává, tato situace poměrně jasně ukázala nervozitu investorů a to, že se při špatné konstelaci může celé odvětví zhroutit, jako domeček z karet.