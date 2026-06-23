Spor Prosser vs. Apple postoupil do další fáze: v čí prospěch soud rozhodl?

- Soudní spor mezi Jonem Prosserem a Applem se opět posunul kupředu
- Soudce tentokrát rozhodl ve prospěch youtubera
- Na definitivní verdikt si ale budeme muset ještě chvíli počkat
O soudním sporu mezi známým youtuberem a leakerem Jonem Prosserem a technologickým gigantem Apple pravděpodobně víte, ostatně toto téma jsme na SMARTmanii několikrát pokrývali. Na začátku tohoto měsíce se právník Jona Prossera a právní tým Applu dohodli, že požádají soud o zrušení rozsudku pro zmeškání, který byl proti Prosserovi vydán poté, co nereagoval na žalobu Applu ve lhůtě stanovené soudem. Krátce poté Prosserův advokát informoval soud, že má v úmyslu požádat o zrušení rozsudku pro zmeškání a předložit důkazy o opodstatněných námitkách proti nárokům Applu.
Soud se přiklonil na stranu Prossera
Jen pro připomenutí: Apple podal loni v červenci žalobu na Jona Prossera a Michaela Ramacciottiho s tvrzením, že Ramacciotti získal přístup k vývojovému iPhonu tehdejšího zaměstnance Applu Ethana Lipnika, zatímco byl Lipnik mimo domov. Gigant z Cupertina tvrdí, že Prosser využil informace získané z Lipnikova iPhonu k zveřejnění videí, která odhalila prvky toho, co se později stalo novým designem s názvem Liquid Glass.
Podle dokumentů předložených v této věci Ramacciotti aktivně spolupracoval v rámci procesu předkládání důkazů, zatímco Prosser nereagoval. Ten později také zpochybnil tvrzení, že by případ ignoroval, a tvrdil, že byl od počátečních fází soudního sporu v aktivním kontaktu s Applem. I přesto soudní úředník na žádost Applu následně proti němu vydal rozsudek pro zmeškání, čímž Prosserovi znemožnil formálně napadnout tvrzení společnosti, pokud by tento rozsudek nebyl zrušen.
„Tímto se nařizuje, aby bylo zrušeno rozhodnutí o prohlášení Jonathana Prossera za neplnícího povinnosti. Pan Prosser má lhůtu deseti dnů od data vydání tohoto usnesení na podání odpovědi na žalobu Applu. Pan Prosser je povinen do 9. června 2026 předložit veškeré podklady v reakci na předchozí žádosti Applu o poskytnutí důkazů a nejpozději do 16. června 2026 se dostavit k výslechu,“ rozhodl soudce James Donato. Je zajímavé, že příkaz je datován 22. června, ačkoli dvě z lhůt, které obsahuje, již uplynuly. Je pravděpodobné, že příkaz byl podepsán, aniž by byla tato ustanovení aktualizována. Prosser má nyní deset dní na to, aby podal formální odpověď na stížnost.