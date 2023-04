Filmový Mario trhá rekordy, Nintendo má v plánu další snímky

Super Mario Bros. ve filmu je kasovní trhák

Legendární vývojář Šigeru Mijamoto potvrdil, že se dočkáme dalších adaptací značek od Nintenda

Těšit se můžeme třeba na The Legend of Zelda nebo Donkey Konga

Filmovému zpracování herní série s instalatérem Mariem se v kinech nebývale daří. Během prvního víkendu vydělal snímek ve Spojených státech a Kanadě téměř 150 milionů dolarů (cca 3,2 miliardy korun bez daně), přičemž celosvětově za první týden utržil Super Mario Bros. ve filmu přes 500 milionů dolarů (cca 10,6 miliard korun bez daně). Na tuzemském portále ČSFD ho fanoušci hodnotí vesměs kladně, tedy 76 procenty, nicméně v zahraničí je vidět značný rozpor mezi kritiky a diváky. Zatímco odborná scéna podle agregátorů Metacritic a Rotten Tomatoes paběrkuje okolo průměru 50 procent, diváci s nimi zásadně nesouhlasí a oceňují snímek velmi vysokými známkami.

Pokud také patříte mezi tu část diváků, kterým dost možná jedna z nejlepších videoherních adaptací vůbec sedla na výbornou, máme pro vás dobrou zprávu. Legendární herní vývojář a otec (nejen) Maria Šigeru Mijamoto zmínil serveru Nikkei, že Nintendo bude pokračovat ve vytváření filmů na základě svých značek. V budoucnu se tak můžeme dočkat snímků vycházejících z herních sérií The Legend of Zelda, Donkey Kong či Star Fox.

Pro Nintendo není Super Mario Bros. ve filmu první úspěch na stříbrném plátně. V roce 2019 zaujal diváky film Pokémon: Detektiv Pikachu, který úspěchu Maria sice nedosáhl, přesto nešlo o komerční propadák. Videoherním adaptacím nahrává současné směřování Hollywoodu, který kvůli upadajícímu zájmu o komiksové adaptace hledá nové téma, přičemž hry jsou do značné míry pole neorané. Svůj podíl na nově vznikajícím trendu mají také další povedené adaptace, jako je kupříkladu seriálový The Last of Us. Jisté je, že se v dohledné době můžeme těšit například na filmy a seriály ze světů God of War, Death Stranding či Gears of War.