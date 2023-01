Ze seriálu The Last of Us se stal obří hit. HBO potvrdilo druhou sezónu

Televizní stanice HBO po odvysílání pouhých dvou epizod oficiálně potvrdila, že natočí druhou sezónu postapokalyptického seriálu The Last of Us na motivy stejnojmenné videohry. Potvrzení další série není velkým překvapením – seriál, který svébytně pojednává o událostech prvního dílu hry, uspěl u kritiků i diváků, kteří jej shodně označují za jednu z nejpovedenějších adaptací videoherní předlohy.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023