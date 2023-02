Film Tetris divákům odhalí, jak se ze sovětské klasiky stal globální fenomén

Snímek Tetris je adaptací života Henka Rogerse

Ten zajistil práva na Tetris pro Nintendo Game Boy, díky čemuž se hra stala celosvětovým hitem

Film bude k dispozici na Apple TV+ už 31. března

S videoherními adaptacemi se v poslední době doslova roztrhl pytel. Ať už jde například o anime Cyberpunk: Edgerunners či hit posledních měsíců The Last of Us od HBO, videoherní náměty současného diváka zkrátka táhnou. Pozadu nechce zůstat ani streamovací platforma Apple TV+, která pro své předplatitele chystá exkluzivní snímek o jedné z nejznámějších her na světě – Tetrisu.

Zfilmovat obsah této legendární hry by jistě bylo náročné i pro ty největší mistry stříbrného plátna, proto se Apple raději zaměřil na příběh Henka Rogerse v podání herce Tarona Egertona. Ten se v roce 1989 vydal do Sovětského svazu, aby vyřešil získání autorských práv a tím umožnil Nintendu licencovat Tetris pro kapesní konzole Game Boy, díky čemuž se stal z hry globální fenomén.

Tetris — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

Příběh je založen na skutečných událostech a natočil jej skotský režisér Jon S. Baird. Ten na svém kontě sice nemá moc snímků, nicméně jeho životopisné filmy Cass a Stan a Ollie byly dobře přijaty jak diváky, tak filmovou kritikou. Jestli se mu podaří na své úspěchy navázat i se snímkem Tetris se dozvíme už 31. března.