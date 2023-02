Seriálové The Last of Us zvyšuje zájem o videoherní předlohu, dostala se do TOP 20

Seriál zvedl zájem o stejnojmennou, téměř deset let starou hru

Podle NPD Group se objevila na 11. místě nejpopulárnějších titulů za měsíc leden

Podobný efekt na hry měly i seriály ze světa Zaklínače a Cyberpunku

Adaptace videoher do hrané podoby jsou v poslední době velkým trendem, který má pozitivní vliv nejen na filmový a televizní průmysl, ale také na prodeje dotyčných her. Své by o tom mohlo vyprávět Sony, které ve spolupráci s HBO stvořilo seriál na motivy videoherního hitu The Last of Us. Jistě jste o něm v poslední době slyšeli.

The Last of Us | Official Trailer | HBO Max

Postapokalyptické dobrodružství na pokračování, v němž září Pedro Pascal a Bella Ramsey, je aktuálně hodnoceno velmi pozitivně jak kritiky, tak diváky (ČSFD: 84 %), což má také nezanedbatelný vliv na prodeje videoherní předlohy. Ta se podle NPD Group probojovala už v prosinci loňského roku na 36. místo bestsellerů ve Spojených státech, přičemž za leden letošního roku se vyšplhala dokonce na 11. místo. Prvnímu dílu The Last of Us je přitom bezmála deset let a 29. července se dokonce dočká remasteru, což o stáří leccos vypovídá.

Něčím podobným si v minulosti prošel například Witcher 3 od polského studia CD Projekt RED, kterému pomohla netflixovský seriál s Henry Cavillem v hlavní roli. Stejně tak mělo nezanedbatelný vliv i uvedení anime Cyberpunk: Edgerunners na zájem o hru Cyberpunk 2077 od téže studia.