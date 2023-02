The Last of Us pro PC nabírá zpoždění. Jak dlouho si počkáme?

První The Last of Us pro PC se drobně opozdí

Vydání v březnu zůstalo zachováno

Namísto 3. se ovšem do likvidace clickerů budeme moci pustit až 28. dne v měsíci

Videoherní klenot The Last of Us byl dlouhou dobu výsadou konzole PlayStation od Sony, nicméně před časem se japonská společnost rozhodla některé své hity portovat také na platformu PC, což vzhledem k technologické příbuznosti obou platforem a nasycení konzolového trhu dává smysl. Jedním z nejočekávanějších portů je právě zombie akce z pohledu třetí osoby. Ta se aktuálně těší velkému zájmu nejen ze strany hráčů, a to díky skvělé seriálové adaptaci, která nyní běží na streamovací platformě HBO Max.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Zraky fanoušků franšízy se upínaly k datu 3. března, kdy se měl legendární první díl objevit na PC. Vývojáři ovšem přišli se zprávou o odkladu, naštěstí v řádu jen několika týdnů. Nové datum, které mohou PC hráči vyhlížet, je 28. březen.

The Last of Us patří mezi jednu z nejlépe hodnocených her historie. Emotivní příběh Joela a Ellie si získal srdce hráčů po celém světě především pro své skvěle napsané dialogy, ale pozadu nezůstal ani propracovaný postapokalyptický svět plný nástrah či zábavná hratelnost.