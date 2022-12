God of War míří na televizní obrazovky. Práva na seriálovou adaptaci získal Amazon

Na přípravě seriálu se podílí i Cory Barlog, který stál u vzniku slavné videohry

Scénář píší Mark Fergus a Hawk Ostby (Iron Man, Potomci lidí)

Streamovací služba Prime Video provozovaná Amazonem chystá seriálovou adaptaci populární videoherní série God of War. Do produkce se zapojí i Sony Pictures Television ve spolupráci se společností PlayStation Productions. Na seriálu se pracuje od letošního března, avšak teprve nyní jej můžeme spojit s konkrétními tvůrčími osobnostmi. V roli výkonného producenta mezi nimi nechybí ani vývojář Cory Barlog, který jako kreativní ředitel stál u oceňované videohry, která posloužila jako předloha.

Scénář dostala na starosti zkušená dvojice Mark Fergus a Hawk Ostby, která v minulosti přenesla na velká plátna komiksového Iron Mana (ČSFD: 82 %) či dystopický román Potomci lidí (ČSFD: 78 %). Showrunnerem se stal Rafe Judkins, jenž si stejnou pozici vyzkoušel loni u dobrodružného seriálu Kolo času (ČSFD: 64 %) rovněž pro Prime Video.

Příběh hry sleduje Boha války Kratose. Ten se v Midgardu, jednom z devíti světů severské mytologie, snaží zapomenout na vlastní krvavou minulost. Po smrti manželky se však vydává na nebezpečnou cestu, aby společně se svým synem Atreem splnil její poslední přání.

Kromě již zmíněného Barloga na vznik seriálu dohlédnou také další členové týmu ze Santa Monica Studio včetně producentky Yumi Yang. Fanoušci herní série by tak měli mít o důvod méně k obavám, že chystaná adaptace popře duch originálu.

God of War není jedinou značkou PlayStationu, která míří na televizní obrazovky. Streamovací služba HBO Max už 15. ledna uvede první epizodu The Last of Us a v přípravě je i seriál na motivy šílených závodů Twisted Metal. Pro změnu do kin se chystá snímek na motivy závodní série Gran Turismo (přesněji programu GT Academy), kterou právě natáčí Neil Blomkamp s herci jako David Harbour, Orlando Bloom či Emelia Hartford.