Gears of War vtrhne na televizní obrazovky. Netflix chystá hraný film i animák pro dospělé

S filmovými a seriálovými adaptacemi populárních videoherních sérií se v posledních letech roztrhl pytel. Na stříbrném plátně například vesele pobíhá Ježek Sonic, streamovací služba HBO Max zkraje příštího roku uvede seriál na motivy The Last of Us a produkce postapokalyptického Falloutu pod taktovkou Amazonu jede na plné obrátky. K početnému zástupu takových projektů se nyní přidává také slavná značka Gears of War, podle níž Netflix natočí nejen celovečerní film, ale i animovaný seriál pro dospělé publikum.

Potenciál do budoucna

Jako první do digitální videotéky dorazí hraný film, pak přijde na řadu animák. Samotný Netflix však přímo v oficiálním prohlášení naznačil, že v jedné z vlajkových značek Xboxu vidí potenciál i pro další příběhy. Těch se však dost možná dočkáme až v návaznosti na případný úspěch prvních dvou zmíněných projektů.

Fanoušky ale jistě potěší, že streamovací gigant navázal spolupráci s kanadským studiem Coalition, které má sci-fi střílečku v posledních letech na starosti (dosud poslední díl s názvem Gears 5 vyšel v roce 2019).

Netflix a hry

Pro Netflix se nejedná o první zkušenost s videoherními adaptacemi. Pozitivní ohlasy si vysloužilo například anime Cyberpunk Endrunners či vizuálně podmanivý seriál Arcane z univerza League of Legends. A v různých fázích příprav jsou také film na motivy Bioshocku či seriály podle hry Horizon od Sony a akční adventury Assassin’s Creed.