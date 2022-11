Seriálu The Last of Us se dočkáme začátkem příštího roku

The Last of Us patří podle mnohých hráčů i kritiků mezi nejlepší videohry všech dob. Napínavý příběh Joela a jeho skoro adoptivní dcery Ellie chytl za srdce nejednoho fanouška akčních stříleček z pohledu třetí osoby. Není proto divu, že se Sony rozhodlo ve spolupráci s HBO vytvořit seriál na motivy prvního dílu, který by povedený postapokalyptický příběh zpřístupnil ještě více lidem.

The Last of Us | Official Teaser | HBO Max

Až doposud měla adaptace jen vágní termín uvedení „rok 2023“, avšak nyní se prořekla britská vysílací stanice Sky, která začala distribuovat marketingové materiály s konkrétním datem uvedení. To je pro Velkou Británii stanoveno na 16. ledna 2023. Samotné HBO následně datum 16. ledna, respektive 15. ledna pro Spojené státy, oficiálně potvrdilo. Dá se předpokládat, že v tuto dobu bude seriál dostupný také v tuzemské verzi aplikace HBO Max

Hlavními hvězdami seriálu The Last of Us budou Pedro Pascal a Bella Ramsey, kteří se spolu již objevili ve Hře o trůny (ČSFD: 91 %). Spoluautorem scénáře je Neil Druckmann, který působil jako kreativní ředitel při tvorbě videoherní předlohy. Jak se oba herečtí protagonisté popasují s rolemi Joela Millera a Ellie Williams ve světě, který obrátila vzhůru nohama tajemná houbovitá nákaza, se dozvíme už zkraje příštího roku.