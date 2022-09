Trailer na seriál The Last of Us je plný strachu a násilí. Přiláká HBO k televizím i nehráče?

The Last of Us od studia Naughty Dog bezesporu patří mezi videoherní klenoty. Příběh Joela a Ellie na pozadí probíhající apokalypsy si získal srdce nejednoho hráče. Nejen proto fanoušci zajásali, když byly oznámeny přípravy seriálové adaptace. K radosti se však záhy připojily také obavy, neboť adaptace her na stříbrná plátna či obrazovky televizí až na výjimky dopadají tragicky.

The Last of Us | Official Teaser | HBO Max

Nový trailer na seriál má za úkol veškeré obavy rozptýlit a nutno podotknout, že se mu to docela daří. Můžeme v něm vidět rychlý sled různých ukázek, které představují nejen hlavní postavy v podání Pedra Pascala a Belly Ramsey, ale také různorodé scenérie a také nakažené, kteří jsou hlavními nepřáteli všeho živého.

Trailer ale neodpověděl na to, zda se podaří The Last of Us vymanit ze škatulky zombie žánru, který je momentálně na ústupu, a jestli zvládne nalákat dostatečný počet nehráčů, aby šlo seriál považovat za úspěšný. Dílo z produkce HBO je plánováno na příští rok, přičemž konkrétní datum zatím není známo.