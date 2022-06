Remake The Last of Us skutečností! Předělávka vyjde po deseti letech od původní hry i na PC

Závěr herní prezentace Summer Game Fest producenta a moderátora Geoffa Keighleyho se nesl v režii studia Naughty Dog a značky The Last of Us. Oceňovaná série v příštím roce pronikne na televizní obrazovky, neboť v těchto dnech končí natáčení seriálu pro HBO podle příběhu první hry. V přípravě je ale také svébytný spin-off se zaměřením na multiplayer. Hlavním oznámením, které ke smůle tvůrců uniklo na internet přibližně dvě hodiny před zahájením přenosu, se však stal plnohodnotný remake první hry pro PlayStation 5 a zejména pro PC, kde si populární postapokalyptická značka odbude svou premiéru.

The Last of Us Part I - Announce Trailer | PS5 Games

Část první

The Last of Us Part I, jak se remake oficiálně nazývá, slibuje vylepšené ovládání, modernizovanou hratelnost i důraz na možnosti přístupnosti pro hráče s handicapem. Hráči se mohou těšit na podstatně vylepšené vizuální podání a soubojový systém i důmyslněji zpracované prozkoumávání prostředí. Nechybí ani podpora prvků souvisejících s možnostmi konzole PS5, jako je 3D Audio, haptická odezva či adaptivní triggery. Součástí předělávky bude i prequelová kapitola s názvem Left Behind.

Majitelé PS5 se dočkají už 2. září. PC verze dorazí o něco později, přesné datum však tvůrci nezveřejnili. Pro vyznavače myší a klávesnic půjde vůbec o první setkání se slavnou sérií, jehož druhého dílu se k dnešnímu dni prodalo více než 10 milionů kopií.

Společnost Sony tak pokračuje v postupném vydávání svých exkluzivních titulů na počítače. Souběžně s The Last of Us je v přípravě také Uncharted: Legacy of Thieves Collection či nedávno oznámený Spider-Man včetně příběhové odbočky Miles Morales. V minulosti už se na PC objevilo například božské RPG God of War či akční titul s robotickými dinosaury Horizon: Zero Dawn.

A leap in console generation, a leap in visuals ✨ #TLOUP1 pic.twitter.com/zO5we8eWQ9 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 10, 2022

Svébytný multiplayer

Ředitel studia Naughty Dog Neil Druckmann se během přenosu rozpovídal také na konto odloženého multiplayerového režimu pro The Last of Us Part 2, se kterým se nově počítá jako se samostatnou hrou, jak ostatně v minulosti naznačovaly četné spekulace.

Druckmann odmítl zacházet do podrobností, na ty si podle něj hráči musí počkat do příštího roku. Prozradil však, že rozsahem lze projekt přirovnat singleplayerovým hrám téže studia. Příběh ostatně nebude chybět ani tentokrát, avšak s ohledem na povahu hry jej tvůrci chtějí vyprávět velmi neotřelým způsobem. Druckmann se s fanoušky alespoň podělil o první concept art a prozradil, že hra se odehrává v dosud neprobádané části Spojených států, kterou obývají zcela nové postavy.