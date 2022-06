Kojimovi se nelíbí únik detailů o jeho chystané hře. Dožadoval se stažení článku

Utajit informace v současné době, kdy má každý v kapse diktafon a výkonný fotoaparát v jednom, není žádný med. Své by o tom mohly vyprávět nejen výrobci technologických produktů, ale také tvůrci videoher. Včera zveřejnil Tom Henderson na serveru TryHardGuides střípky informací o chystané hře Hidea Kojimy, autora populárních titulů jako Metal Gear Solid či Death Stranding. Konkrétně zveřejnil detaily o doposud neoznámené hře s názvem Overdose.

The report is temporarily down as I've added a small update but it needs to be approved (the beauty of writing at 6am).

The update just says "Update – Kojima Productions have since asked for the publication of this report to be removed which we have declined." on the report.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 8, 2022