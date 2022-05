Recenze God of War: jak se hraje severský epos na Nvidia GeForce Now?

God of War je považována za jednu z nejlepších her všech dob

Titul umně kombinuje divokou akci, skvělý příběh a dechberoucí grafiku

Se streamovaným hraním překvapivě nebyl žádný problém

Začátkem letošního roku se na osobní počítače dostala oceňovaná exkluzivita Sony jménem God of War. Ta sbírala mnohdy až absolutní hodnocení a na serveru Metacritic si drží průměrné hodnocení 94 bodů ze 100. Já sám jsem si, ještě na konzolích PlayStation 2 a 3, dobrodružství věčně nespokojeného boha Kratose užíval plnými doušky, přičemž dosud poslední odysea holohlavého válečníka mě bohužel minula. O to více jsem přivítal možnost zahrát si poslední iteraci bez nutnosti vlastnit PlayStation.

Sehnat nabušené PC nebyl zrovna jednoduchý úkol. Proto jsem se raději rozhodl využít drobnou fintu, abych si mohl jednu z nejlepších akčních adventur vyzkoušet také na svém MacBooku. Nemluvím o ničem jiném než o službě Nvidia GeForce Now, která má konečně klienta optimalizovaného také pro počítače s procesorem Apple Silicon M1 a v nejvyšším předplatném RTX 3080 nabídne výkon, který God of War vyžaduje.

Příběh jako hlavní tahák

Je až s podivem, že příběh a dialogy jsou jedním z taháků nejnovějšího God of War. Série totiž začala jako akční rubačka, která vsázela spíše na epické bitvy s řeckými bohy, než na hlubokomyslné rozvětvené dialogy. Nenechte se však zmást – ani tentokrát se Kratos nepustil do filozofování o životě brouka. Nemá na to totiž čas, neboť z mocného boha, který vyvraždil celé osazenstvo Olympu, se stal otec samoživitel.

Z prosluněného Řecka se hlavní hrdina přesunul na sever, kde našel svůj domov, klid a také ženu, se kterou zplodil syna. Ta ale hned v úvodu umírá, a tak je ostřílený matador mnoha bitev postaven před tu doposud nejtěžší výzvu. Právě snaha nelítostného válečníka být dobrým otcem synu Atreovi je neskutečně dobře napsaná a i když vztah mezi oběma hlavními protagonisty není vždy růžový, snadno najdete pochopení jak pro jednu, tak pro druhou stranu.

God of War – Announce Trailer | PC

Otcovské lapálie by ovšem byly na hru tohoto typu přeci jen trochu málo, a tak se poměrně záhy střetnete s místními bohy, kteří Kratovi dají poměrně jasně najevo, že na severu není vítaným hostem. Tak začíná jeho pouť, na které se setká s celou řadou mytologických postav. Ty k němu budou jak vlídné, tak často i velmi nepřátelské.

Právě čerpání ze severské mytologie si její znalci užijí plnými doušky. Jen málokdy vás totiž někdo přivítá tím, že by vám sdělil svůj kompletní životní příběh či dokonce své jméno. Pokud vaše znalosti nekončí jen u Ódina a Thóra, dostane pro vás God of War zcela nový rozměr. Nemusíte se ale bát, že bez znalosti, kdo je například Hildisvíni, si hru neužijete. Pokud budete mít zájem, titul vás velmi citlivým způsobem dovzdělá v otázkách severské mytologie. A jestli vás dávno zapomenutá božstva příliš nezajímají, můžete si jej užít i tak. Neanglicky mluvící také ocení českou lokalizaci ve formě titulků, která je na poměrně vysoké úrovni.

Souboje jsou kořením hratelnosti

I přes vyšší důraz na příběh jde stále primárně o akční adventuru. Ačkoli je postup hrou vcelku lineární, můžete se – pokud budete mít zájem – pustit do řešení víceméně triviálních hádanek a bočních stezek, na jejichž konci vás vždy bude čekat alespoň malá odměna. Hra citlivě pracuje s prostorem a velmi často vás navnadí na poklad na nepřístupném místě, kam se ale vždy s trochou snahy a trpělivosti můžete dostat.

Během prozkoumávání světa narazíte také na celou řadu nepřátel, od obyčejných pěšáků až po bosy, s nimiž svedete epické souboje. Zatímco s běžnými nepřáteli nebudete mít větší potíže a ohrozit by vás mohli snad jen vyšším počtem, u souboje s obry či bohy budete muset trochu zapojit mozkové závity – s mačkáním jednoho tlačítka stále dokola se daleko nedostanete. S přibývajícími schopnostmi a vylepšující se výbavou však nakonec udoláte i toho nejtěžšího soupeře.

Právě lehké RPG prvky a správa výbavy jsou jedním z prvků, které vás motivují k objevování okolní krajiny. Nezáleží přitom, zda jde o odemykání speciálních truhel, které ukrývají permanentní vylepšení, nebo jen rozbíjení všudypřítomných váz, které vám přidají nějakou tu zlatku navíc, abyste mohli u obchodníka koupit sobě nebo Atreovi nové vybavení. Na začátku vás sice všechny nabídky, kategorie a možnosti mohou přehltit, poměrně rychle se v nich ale zorientujete.

God of War - Features Trailer | PC

Zajímavé zpestření hratelnosti představuje také samotný Atreus. Ten není jen vaším jakýmsi přívěškem či talismanem, který by tu a tam posunul děj a zahláškoval, ale je téměř plnohodnotným spolubojovníkem. Pomůže vám nejen dostat se na nepřístupná místa a přečíst si starobylé runy, ale uplatní se také v samotných soubojích, kdy ho můžete stiskem klávesy příslušně komandovat a správně nasměrovat jeho smrtící šípy.

Grafická stránka? Na jedničku s hvězdičkou

Z čeho se ale nejeden hráč doslova posadí na zadek, je grafika. Sám se nepovažuju za člověka, který by lpěl na grafickém pozlátku, přesto jsem byl vizuály unešený. Ať už šlo o výhled do daleké krajiny, zamrzlé jeskyně, polorozpadlé chatrče, mytické bytosti suplující obydlí či jen modely postav, neustále jsem nevěřícně zíral. Grafika je zkrátka úchvatná a dechberoucí.

Přitom právě z grafické stránky jsem měl obavy. Ačkoli členství RTX 3080 slibuje výkon herního PC s grafickou kartou Nvidia RTX 3080, délku herní relace až 8 hodin a rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu, v praxi jsem měl obavy, jak dobře hra přes službu Nvidia GeForce Now poběží. Naštěstí mohu konstatovat, že jsem nezaznamenal prakticky žádné problémy.

V nejvyšším předplatném jsem si mohl užít nejen maximální možnou kvalitu streamování, ale například také funkce jako DLSS. která přináší vyšší výkon díky zapojení umělé inteligence, či Reflex, která notně vylepšuje responzivitu. Právě z horší odezvy jsem měl obavy, neboť streamované hraní umí být pořádně vrtkavé. God of War sice nevyžaduje chirurgickou přesnost jako například Counter-Strike, avšak větší odezva by při soubojích jistě byla na škodu. Během hraní jsem ale ani jednou nenarazil na byť sebemenší záškub, který by mi dal pocítit, že vše neběží přímo na stroji pod mýma rukama, ale kdesi na serverech vzdálených stovky kilometrů od mého bydliště.

GeForce Powered Low Latency in God of War

Je ale potřeba zmínit také druhou stranu mince, kterou je mé internetové připojení. Pakliže máte k dispozici jen klasiku v podobě 100Mbit DSL, pravděpodobně si streamované hraní God of War tolik nevychutnáte. Já se naštěstí mohl opřít o 500Mbit optiku, se kterou bylo hraní jedna radost. I s horším připojením se dá skrze GeForce Now plnohodnotně hrát, ovšem budete se muset uskromnit ve svých grafických nárocích.

Hru jsem měl možnost vyzkoušet také na chytrém telefonu s připojeným gamepadem a obdobně jako v případě MacBooku jsem nezaznamenal jediný problém. Na delší relace bych to vzhledem k rozměrům zařízení neviděl a odehrát celý God of War na malém displeji by bylo vyloženě škoda. Každopádně chválím možnost výběru, takže nejste omezeni jen na výkonnou konzoli či nabušené PC.

Závěrečné hodnocení

God of War je epická jízda a nedostatky se hledají jen opravdu těžko. Zatímco dříve šla hře vytknout alespoň ta exkluzivita, s příchodem na PC padl i tento nedostatek. Hru zdobí především netradiční vztah otce a syna, skvělé souboje a dechberoucí grafika, která vás naprosto pohltí. Tuto pouť Kratose a jeho syna Atrea si užijete plnými doušky a budete jen toužebně vyhlížet příchod Ragnaröku, což je shodou okolností také podtitul pokračování, které má přijít ještě letos.

Pro všechny, kteří nemají možnost zahrát si tento klenot na PlayStationu či PC, se nabízí zajímavá možnost Nvidia GeForce Now. Hru si stačí zakoupit na Steamu či Epic Games a následně se službou propojit knihovnu, abyste si ji mohli zahrát. To můžete udělat jak zadarmo, tak ve dvou variantách předplatného. Za mě se nejvíce osvědčilo předplatné RTX 3080, které nabízí bezkonkurenční grafickou kvalitu. Zamrzí akorát cena 540 Kč měsíčně.