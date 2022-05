Skvělá zpráva pro majitele nejnovějších Maců. GeForce Now nativně podporuje M1 čipsety

Počítače a notebooky s operačním systémem macOS pro mnoho hráčů nejsou synonymem pro herní stroj. Ačkoliv jejich výkon rozhodně není zanedbatelný, herní vývojáři ve většině případů stoje od Applu ignorují a tak si na nich moc her nezahrajete. Pokud si ale přesto na Macu chcete něco zahrát, existuje například elegantní řešení v podobě streamovací služby Nvidia GeForce Now, která zařízení od Applu podporuje.

Až doposud byl nativní klient sice pro macOS k dispozici, ale na nejnovějších zařízeních s čipsety Apple Silicon běžel pouze skrze emulaci v prostředí Rosetta. V rámci verze 2.0.40 ovšem konečně přibyla nativní podpora pro čipsety z dílny Applu a zařízení jako je MacBook Air, MacBook Pro, 24″ iMac, Mac Studio či modely Mac mini.

Nativní podpora se projeví především na vyšší stabilitě klienta, nižší spotřebě energie či rychlejšího spouštění aplikací, přičemž by se měly eliminovat chyby, které teoreticky mohly vzniknout kvůli emulaci. V rámci předplatného, které má jak verzi pro hraní zdarma, tak i možnost za 540 Kč měsíčně využít naplno sílu grafiky RTX 3080, si můžete například zahrát videoherní hit God of War, jehož podpora pro GeForce Now nedávno do služby přibyla.