Nabídku Nvidia GeForce Now doplňuje herní lahůdka God of War

Seznam her na streamovací platformě Nvidia GeForce Now neustále roste, přičemž tentokrát se hráči mohou těšit na cenami ověnčenou akční adventuru God of War. Ta byla původně exkluzivní pro konzole PlayStation od Sony, avšak začátkem letošního roku se konečně podívala také na osobní počítače skrze platformy Stream a Epic Games. Pokud nemáte dostatečně výkonný stroj, na kterém byste mohli God of War obstojně rozpohybovat, ale máte k dispozici rychlý internet, jistě vám příchod tohoto akčního titulu na GeForce Now udělá radost.

God of War – Announce Trailer | PC

Watch this video on YouTube

Společně s God of War zamíří v tomto týdnu na službu od Nvidie i další tituly, z nichž nejzajímavější jsou MotoGP 22, Twin Mirror či Terraformers. Další zajímavou novinkou jsou také ihned dostupné demoverze, na kterých si můžete službu vyzkoušet – konkrétně se jedná o tituly Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option a The RiftBreaker Prologue.

God of War testujeme prostřednictvím předplatného RTX 3080, které například umožňuje streamování na Mac v rozlišení až 1600p či snímkování až 120 snímků za sekundu na mobilních platformách, a již brzy se můžete těšit na recenzi.