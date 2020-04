Recenze GeForce Now: počítačové hry můžete hrát i na mobilu

Herní průmysl zažívá v posledních letech velký vzestup. Profesionální hráči počítačových her jsou v dnešní době pro spousty lidí stejné celebrity, jako třeba filmové hvězdy, zpěváci nebo třeba sportovci. Užít si kvalitní herní zážitek znamená většinou investici v řádu tisíců korun do herní konzole nebo základního herního počítače. Náročnější hráči budou muset ze svých kapes vytáhnout částku v řádu desetitisíců za pořádně výkonnou sestavu, která zvládne rozjet i ty nejnovější hry ve vysokém rozlišení a na plné grafické detaily.

NVidia GeForce Now ukazuje, jak může vypadat budoucnost hraní her v cloudu

hrát můžete i zadarmo, limitem je pouze rychlost vašeho připojení

na mobilu i tabletu si můžete zahrát oblíbené počítačové hry

Streamované hraní

S postupným rozvojem rychlého internetu se ale začaly objevovat služby pro streamované hraní. Princip je jednoduchý – stačí aby hráč vlastnil zařízení, které slouží jako klient. To může být buď PC, notebook, tablet, konzole apod. Tento klient je prostřednictvím sítě propojený se herním serverem, který zajišťuje dostatečný výkon pro plynulý chod her.

Největší výhodou streamovaného hraní je to, že nemusíte investovat zbytečné množství financí do hardwarové výbavy. U většiny služeb si vystačíte i třeba s levným notebookem či dokonce tabletem.

Pro náročné nebo dokonce profesionální hráče zatím není tento způsob připravený a stále má svá omezení, která se týkají hlavně horší odezvy nebo horších grafických detailů. Pro někoho, kdo si občas rád zahraje, to ale může být zajímavá alternativa. Většina těchto služeb funguje na principu měsíčního předplatného a v drtivé většině se jedná o poměrně nízké částky.

NVidia GeForce Now

Trend streamovaného hraní si nechce nechat ujít ani jeden ze dvou hlavních výrobců dedikovaných grafických karet, společnost Nvidia. Služba nesoucí název GeForce Now není zase tak úplná novinka. Nvidia tuto službu už několik let testuje a vyvíjí. V rámci testování bylo možné službu vyzkoušet už dříve. Já sám jsem GeForce now zkoušel v rámci beta testování už v roce 2018 a upřímně, moc nadšený jsem nebyl.

Při hraní mě nejvíce trápila dlouhá doba odezvy. Pamatuji si, že jsem zkoušel třeba závodní hru Dirt 3 a ta byla kvůli vysokým latencím nehratelná. Obdobné to bylo i u akčních FPS her. O to více mě ale zajímalo, jak si Nvidia poradila s těmito problémy po zhruba dvou letech. Služba GeForce Now byla totiž nedávno puštěna do ostrého provozu.

Zdarma s omezením, nebo za peníze

Služba GeForce Now je dostupná ve dvou různých verzích. První verze je určena opravdu pro kohokoliv, a to dokonce zdarma. Ano, jsou zde jasná omezení, jako je například délka jedné herní relace maximálně 1 hodina a omezená kapacita serverů. Věřím, že se najdou lidé, kterým bude ale i tato verze stačit.

Daleko zajímavější je ale placené členství nesoucí označení “Founders”. Za 139 Kč měsíčně dostanete přednostní přístup na herní servery a podporu Ray traicingu Nvidia RTX (metoda globálního osvětlení předmětů ve hrách). Trochu podivné je, že i placené členství má omezenou dobu jedné herní relace na 6 hodin. Na druhou stranu, po 6 hodinách stačí hru vypnout a znovu spustit a můžete hrát dále. V současnosti bohužel není možné si předplatné zakoupit, protože kvůli extrémnímu nárůstu poptávky nemá Nvidia aktuálně volnou kapacitu serverů.

Hraní na levném smartphonu i podprůměrném PC

Zprovoznit GeForce Now je velmi jednoduché. Služba je určena pro širokou škálu zařízení – od počítačů se systémem Windows, přes Macy a Nvidia Shield TV až po smartphony s Androidem. Jen iPhony a iPady chybí. V případě PC jsou minimální požadavky na hardwarovou výbavu velmi nízké. Stačí vám dvoujádrový procesor s taktem alespoň 2 GHz, 4 GB operační paměti a grafická karta podporující DirectX 11. Podobně přívětivá situace je i u smartphonů, kde je minimem systém Android ve verzi 5.0 a vyšší a 2 GB RAM.

Po stažení instalačního programu z webových stránek Nvidie a nainstalování se stačí registrovat do služby GeForce Now a to je vlastně vše. Ještě je tedy vhodné zabrousit do nabídky nastavení, kde si můžete upravit parametry streamu (rozlišení, snímkovou frekvenci a případně omezit maximální možnou rychlost datového přenosu).

Bez nákupu her se neobejdete

Aplikaci GeForce Now máme nainstalovanou a nastavenou a jdeme se pustit do hraní her. Do lišty v horní části okna stačí zadat název požadované hry a tu si následně přidat do své knihovny. Má to ale háček – hru musíte mít koupenou na některé z podporovaných platforem – Steam, UPlay a Epic Game Store. Do nedávna byla podporovaná i služba Battle.net, ale společnost Blizzard, která ji provozuje, se ze služby GeForce Now před časem stáhla. Naštěstí ale hry i přibývají. Nedávno byly přidány hry Arma II, Control (s podporou Nvidia RTX) a další.

V praxi to funguje tak, že si požadovanou hru najdete v aplikaci, přidáte si ji do své virtuální knihovny a při prvním spuštění budete vyzvání k přihlášení ke službě, kde danou hru vlastníte. Poté již stačí hru “nainstalovat” (což je otázka několika sekund, protože vše probíhá v cloudu na serverech Nvidie) a můžete se pustit do hraní. Na začátku testování se mi poměrně často stávalo, že jsem se při spouštění vždy musel znovu přihlásit do služby, kde danou hru vlastním, což bylo dost otravné, v posledním týdnu ale tento neduh zmizel.

Je škoda, že není v nabídce ještě třeba další verze předplatného, kde by byl přístup i přímo ke hrám. Nedovedu si příliš představit, že si někdo koupí hru jenom proto, aby ji hrál v GeForce Now. V nabídce je sice i několik titulů zdarma, ale jde většinou o starší kousky.

Ve Full HD s 60 fps i na slabém hardwaru

Během testování jsem GeForce Now vyzkoušel jak na svém pracovním notebooku Dell Vostro 5471 s procesorem Intel Core i7 8550U, 8 GB RAM tak i na svém stolním PC vybaveném procesorem AMD Ryzen 7 2700, 16 GB RAM a grafickou kartou AMD Radeon RX 5500XT.

Vyzkoušel jsem zhruba deset herních titulů – od akčních stříleček z pohledu první osoby, přes RPG až po závodní simulátor. Byl jsem velmi mile překvapený, jak GeForce Now funguje. Po špatných zkušenostech z beta verze jsem nedoufal, že by se Nvidii povedlo vyladit a odstranit většinu chyb.

Hodně jsem byl překvapený z poměrně nízké doby odezvy. Při předchozím testování bylo nemyslitelné, že bych si dokázal užít nějakou akčnější hru, protože reakce na povely myši a klávesnice byly zkrátka neuvěřitelně pomalé. To samé platilo třeba i pro závodní hry. Kvůli dlouhé odezvě byl vůz ve hře v podstatě neovladatelný.

Vyzkoušel jsem si zahrát oblíbenou battle royale hru PlayerUnknown’s Battlegrounds, ve které mám nahráno téměř 900 hodin a kde jsou rychlé reakce klíčem k úspěchu. Při hraní přes GeForce Now jsem samozřejmě poznal, že nejsou reakce na povely myši a klávesnice úplně nejrychlejší. Na druhou stranu se ale rozhodně nejednalo o nic hrozného a hru jsem si dokázal i tak dost užít. Jasně, na žádné profesionální hraní to samozřejmě není, ale věřím že občasní hráči budou spokojeni.

U her je omezením maximální rozlišení Full HD (1920 × 1080 pixelů) a frekvence 60 snímků za sekundu. Vyšší rozlišení nebo frekvenci si bohužel nelze zvolit.

Rychlý a stabilní internet je základ

Doby odezvy je samozřejmě závislá hlavně od rychlosti a kvality vašeho internetového připojení. S tou bohužel souvisí i celková kvalita streamu. Už delší dobu se potýkám s občasnou nestabilitou internetového připojení. I když aplikace GeForce Now vyhodnotila rychlost internetového připojení jako vyhovující, tak během hraní mě dost často obtěžovala chybová hláška na nestabilitu připojení.

Pokud dojde k omezení rychlosti připojení, hra se naštěstí nijak nezačne sekat. Aplikace automaticky sníží rozlišení a grafické detaily tak, aby bylo vše stále plynulé. V mém případě ale bylo rozlišení sníženo opravdu hodně, jak můžete ostatně posoudit na následujících screenshotech.

Na druhou stranu jsem nezaznamenal, že by snímkovací frekvence někdy klesla. Po celou dobu testování se držela na hodnotě 60 snímků za sekundu. Celková kvalita grafických detailů však byla bohužel o poznání horší, než když jsem danou hru spustil přímo na svém PC. Pro úplnost přidávám několik srovnávacích screenshotů z Far Cry 5 spuštěné na herním notebooku s Windows a streamované verzi skrze GeForce Now.

Vyzkoušel jsem si zahrát i na svém smartphonu Huawei Mate 20 Pro. Prostřednictvím Bluetooth jsem si připojil gamepad od Xboxu a vyzkoušel jsem hru F1 2018. Okno se hrou se bohužel nedokázalo přizpůsobit displeji telefonu a viděl jsem tak pouze malý výřez z celkového obrazu. K tomu navíc gamepad nefungoval tak, jak by měl. Vyzkoušel jsem ale i další závodní hru a to Dirt 3. U té nebyl problém s přizpůsobením okna na displej telefonu, ale při hraní jsem bohužel pociťoval dlouhou dobu odezvy, takže výsledný zážitek byl spíše negativní.

Problémy s detekcí kliknutí myši

GeForce Now si vyzkoušel i můj kolega Jirka Hrma a během hraní na iMacu (macOS) se potýkal s drobným problémem, kdy ve hrách nedocházelo k okamžitému rozpoznání kliknutí na tlačítko myši. Všechny hry jej většinou registrovaly až na druhý pokus, což třeba při střílení nebylo dvakrát pohodlné. Vše se ale naštěstí povedlo vyřešit – na vině nebyl ani tak GeForce Now klient, ale zcela jiná aplikace.

Konkrétně se jednalo o nástroj Magnet, který v MacOS slouží k práci s okny. Před hraním Magnet stačilo vypnout a problém zmizel. Pokud Magnet nepoužíváte a přesto se potýkáte s podobnými problémy, můžete ještě v nastavení GeForce Now klienta aktivovat režim pro přímý vstup myši.

Závěrečné hodnocení

Na test služby GeForce Now jsem se opravdu těšil. Zajímalo mě, jak Nvidie pokročila s vývojem a musím uznat, že se jim povedlo posunout o pořádný kus dopředu. Před zhodnocením celé služby je potřeba si ujasnit, pro koho je především určena. Hlavními uživateli budou především ti, kteří si sice rádi zahrají své oblíbené hry, ale zároveň buď nemohou nebo nechtějí investovat peníze do pořízení drahého herního PC. Dokážu si také představit nahradit službou GeForce Now třeba herní konzoli u televize.

Vidíte ve streamování her budoucnost? rozhodně ano

raději preferuji hraní na PC/konzoli

nevím

nedává mi to smysl Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Naopak náročnější hráči, kteří potřebují mít co nejnižší odezvu, co nejvyšší snímkovací frekvenci nebo co nejvyšší rozlišení a detailní grafiku, si musejí stále nechat zajít chuť. Cloudové hraní má stále svá omezení. V případě GeForce Now bude náročným uživatelům chybět podpora vyššího rozlišení nebo vyšší zobrazovací frekvence a největším omezením je zatím stále delší doba odezvy. Omezená je také stále nabídka her, i když většinu známějších titulů v nabídce najdete. Bude ale zajímavé sledovat, kam se Nvdii podaří dostat GeForce Now zase za pár let. Ve streamovaném hraní nás pravděpodobně čeká velmi zajímavá budoucnost.

A co by se mi opravdu líbilo? Kdyby odpadla nutnost vlastnit dané hry. Mnohem sympatičtější by mi bylo, kdybych měl za měsíční poplatek přístupnou rozsáhlou databázi her a AAA titulů, ale chápu, že to by z ekonomického hlediska zatím smysl nedávalo.