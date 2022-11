Tvůrci skvělé logické hříčky Hitman Go zavírají krám, a to jen několik měsíců po změně majitele

Hráčům na mobilních telefonech přinášeli po mnoho let radost skvělými logickými hříčkami Hitman Go či Lara Croft Go nebo interaktivní střelnicí Hitman: Sniper. Další titul však tvůrčí kolektiv říkající si Onoma do svého portfolia nepřidá. Pokud vám tento název nezní příliš povědomě, není divu – ještě před několika měsíci totiž šlo o Square Enix Montreal. Krátce po změně majitele, kterým se stal švédský Embracer, se však přejmenovalo a spustilo nové webové stránky. O to je překvapivější informace o uzavření, kterou přinesl novinář Jason Schreier ze zpravodajské agentury Bloomberg.

Nezájem o mobilní hry

Zprávu vzápětí potvrdila přímo skupina Embracer, podle níž se propouštění dotkne přibližně dvou stovek zaměstnanců. Švédové získali kanadské tvůrce v balíku s vývojářskými tými Crystal Dynamics (Tomb Raider) a Eidos Montreal (Deus Ex, Guardians of the Galaxy), se kterými má dle svých vlastních slov velké plány. Do nich však mobilní hry nespadají, což potvrzuje i Schreier, podle jehož informací se chce nový majitel soustředit spíše na konzole a PC.

Část propuštěných zaměstnanců se údajně přesune do sousedního Eidosu, který však podle Schreiera nedávno zrušil dosud neoznámenou hru inspirovanou populárním seriálem Stranger Things. O práci ale nouzi mít nebudou. Ve studiu totiž nadále vzniká zbrusu nová značka, fanoušky vytoužené pokračování Deus Ex a ve spolupráci s Xboxem také očekávaný reboot RPG Fable.