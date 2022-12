Nejlepší videoherní snímek, nebo další propadák? Death Stranding dostane filmovou adaptaci

Hideo Kodžima se chystá přetvořit své videoherní dílo do hraného filmu

Projekt je zatím v rané fázi a příliš mnoho o něm nevíme

Filmy podle videoher jsou až notoricky špatné, přičemž někteří režiséři, kupříkladu Uwe Boll, se ani nesnažili předstírat, že jim šlo o to vytvořit co nejlepší snímek. Zvrátit tento negativní trend se pokoušela už celá řada filmařských es, avšak označit některou z adaptací jako vyloženě povedenou nelze ani s přimhouřenýma očima.

Death Stranding - Startovací Trailer s CZ titulky | PS4 (4K)

Watch this video on YouTube

Oči hráčů se aktuálně upínají k seriálovým adaptacím The Last of Us a God of War, které mají v blízké době největší šanci na úspěch. Nebyl by to ale Hideo Kodžima, kdyby se také nepokusil přijít se svým projektem. Ten se ostatně nikdy netajil láskou ke stříbrnému plátnu a dřívější touze stát se filmovým režisérem.

Filmové adaptace se má podle všeho dočkat jeho poslední projekt s názvem Death Stranding, který sklidil nadšené ohlasy u hráčů i u kritiků a jehož pokračování bylo před nedávnem oznámeno veřejnosti.

Kojima Productions na snímku spolupracují s Hammerstone Studios, což je jistě zajímavý příslib. Prozatím ovšem není k dispozici více informací, a tak nad projektem visí spousta otázek, například zda budou hlavní postavy hrát totožní herci jako ve videohře, tedy kupříkladu Norman Reedus, Léa Seydoux či Mads Mikkelsen, a jestli se do režisérského křesla posadí Guillermo del Toro, který se ve hře rovněž mihnul.