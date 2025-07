Startup Runway usnadní vytváření her, jeho nástroj využije sílu AI

Umělá inteligence se stále více snaží prosadit i v tvorbě videoher

Runway představilo první vlaštovku s názvem Game Worlds

Ta má umět na základě textového zadání vytvořit jednoduchou hru

Tvorba her je dlouhý a náročný proces, který zahrnuje mnoho lidí a také financí. I když menší či nezávislí vývojáři tento luxus nemají, přesto dokáží tvořit skvělé hry a úchvatné světy. Nový nástroj od startupu Runway by (nejen jim) měl s tvorbou a vývojem her výrazně pomoci, a to za asistence umělé inteligence. Podle serveru The Verge plánuje firma příští týden spustit svou nejnovější platformu nazvanou Game Worlds. Nový nástroj umožňuje vytvořit něco na způsob interaktivní textové hry.

Runway chce se svou AI prorazit v herním průmyslu

Přestože nástroj Game Worlds zatím dokáže vytvářet pouze základní návrhy, generální ředitel Runway Cristóbal Valenzuela doufá, že to bude první krok k většímu využití umělé inteligence v herním průmyslu. Valenzuela pro server The Verge uvedl, že „první generované videohry přijdou ještě v letošním roce“, a dodal, že Runway se snaží navázat partnerství s videoherními společnostmi, které budou moci využívat jejich AI nástroje. Startup na oplátku získá přístup k datovým souborům videoher, na nichž bude moci trénovat svou umělou inteligenci.

Využití umělé inteligence ve videohrách však již dříve vyvolalo velkou kritiku ze strany odborníků v oboru, což dokonce vedlo k tomu, že odborová organizace SAG-AFTRA vyhlásila stávku proti tomu, aby videoherní společnosti využívaly podobizny a hlasy jejích členů k trénování umělé inteligence. Vzhledem k množství pracovníků ve videoherním průmyslu a řadě oborů, které jsou na toto odvětví navázány, je zde poměrně oprávněná obava, že větší zapojení umělé inteligence bude znamenat personální úspory a sníží kvalitu produkovaných her.

Společnost Runway se v minulosti potýkala s kontroverzí, neboť údajně trénovala svou umělou inteligenci na videích z YouTube a pirátských filmech, přestože to bylo v rozporu s podmínkami použití. Přesto se Runway snaží zopakovat podobný úspěch, který zaznamenala u velkých televizních a filmových studií – nedávno totiž začala spolupracovat se společností AMC, přičemž tomuto gigantovi má Runway pomoci vytvářet propagační materiály a pomoci urychlit vývoj seriálů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.