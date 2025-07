Nejlepší možný krok Applu? Siri napumpuje technologiemi od OpenAI

Nedobrá situace kolem umělé inteligence v držení Applu manifestuje v případě hlasové asistentky Siri. Pomocník, který má být v centru vší Apple Intelligence, se zatím nedaří roztlačit k patřičným výkonům a uživatelům na internetu je už nějakou dobu pro smích. Možným řešením je spolupráce s „velkými hráči“, kteří ve stínu Applu vyrostli v lídry na trhu s generativní AI.

Apple úzce komunikuje s americkými společnostmi OpenAI a Anthropic, napsal insider Mark Gurman ve svém pondělním reportu pro agenturu Bloomberg. Podle něj výrobce iPhonů zvažuje využití velkých jazykových modelů (LLM) obou firem pro základ své hlasové asistentky Siri, která proti současným AI nástrojům těžce zaostává.

OpenAI již od roku 2018 vyvíjí jazykový model GPT, v roce 2022 následně představila komplexní chatovací nástroj ChatGPT postavený právě na těchto LLM. Dnes jde o jeden z nejpokročilejších chatbotů na trhu, stal se vlastně synonymem pro „generativní umělou inteligenci“. Jazykový model Claude od Anthropic je ve vývoji od roku 2021, první verze stejnojmenného chatbota byla veřejnosti zpřístupněna v březnu 2023.

„Pokud Apple nakonec přistoupí k tomuto kroku, bude to znamenat zásadní zvrat. Společnost v současné době využívá většinu svých funkcí umělé inteligence pomocí vlastní technologie, kterou nazývá Apple Foundation Models, a na rok 2026 plánovala novou verzi svého hlasového asistenta, který by na této technologii běžel,“ zmiňuje Gurman ve svém reportu.

BREAKING: Apple is considering using AI technology from Anthropic or OpenAI to power Siri, sidelining its own in-house models in a potentially blockbuster move aimed at turning around its AI effort. https://t.co/piY6Fag41a

— Mark Gurman (@markgurman) June 30, 2025