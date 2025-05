Apple dá uživatelům na výběr. Je libo Siri, nebo jiného hlasového asistenta?

Společnost Apple stále tápe v otázce umělé inteligence: ať už jde o sadu funkcí Apple Intelligence, tak o hlasovou asistentku Siri. Do toho se nad Applem stahují mračna kvůli regulacím Evropské komise, které ještě zpomalují vývoj AI funkcí na iPhonech, iPadech nebo počítačích Mac. Novináři Gurman a Bennett z agentury Bloomberg teď poodhalili, že Siri možná ve finále ani nebude výsadou Apple Intelligence.

Oba insideři během rozkrývání geneze problémů s Apple Intelligence narazili na to, že Apple údajně plánuje nechat zákazníky vybrat si výchozího hlasového asistenta, podobně jako třeba prohlížeč nebo vyhledávací engine. Uživatelé tak budou moci Siri ve výchozím stavu nahradit třeba Alexou od Amazonu, Gemini od Googlu nebo třeba i ChatGPT.

NEW: Why Apple Hasn’t Cracked AI — The inside story of Apple’s generative AI and Siri failures, setbacks that threaten everything from the iPhone's dominance to plans for future products. https://t.co/LeIBYMPnjG

