Peklo zamrzlo. ChatGPT už brzy poběží na serverech svého největšího konkurenta

OpenAI a Google prý uzavřely dohodu o využití cloudových služeb Googlu pro provoz ChatGPT

Partnerství finalizované v květnu snižuje závislost OpenAI na infrastruktuře Microsoftu

Diverzifikace serverů může zlepšit spolehlivost služby a snížit výpadky pro uživatele

OpenAI, tvůrce populárního chatbota ChatGPT, údajně uzavřeli partnerství s Googlem na využívání jeho cloudových služeb pro provoz umělé inteligence. Dohoda byla podle zdrojů blízkých agentuře Reuters finalizována v květnu letošního roku a představuje významný posun v dosavadních vztazích mezi technologickými giganty.

Konkurenti až na krev

Není totiž snad potřeba nějak široce rozepisovat, že OpenAI jsou jedním z největších konkurentů Googlu co se AI týče a poslední dobou mu začínají velmi mírně lézt i do vyhledávacího zelí. Pokud by se tak zprávy potvrdily oficiálně, umožňovalo OpenAI by nové partnerství využívat cloudovou infrastrukturu Googlu. Na které pochopitelně běží i jeden z největších a rychle rostoucích konkurentů ChatGPT – Google Gemini.

Spolupráce poskytne společnosti „dodatečnou výpočetní kapacitu“ a sníží její závislost na dosavadním hlavním partnerovi, kterým je Microsoft. Ostatně je to právě ChatGPT, který měl před pár dny poměrně velký výpadek a rozhodně nebyl první.

Microsoft nekončí

Změna přichází po ukončení exkluzivní smlouvy s Microsoftem v lednu tohoto roku. Předchozí partnerství s Microsoftem zabraňovalo OpenAI využívat jiné datové centrum než Microsoft Azure pro provoz ChatGPT. Po vypršení těchto omezení mohla společnost začít hledat alternativní řešení, a tak nyní může bez problémů poskládat svoji cloudovou kapacitu nejen z Azure od Microsoftu, ale zároveň ještě i z několika dalších řešení.

Pro Google představuje dohoda významné posílení pozice v oblasti cloudových služeb, kde konkuruje Amazonu a právě Microsoftu. Partnerství s jednou z nejviditelnějších AI společností světa posiluje reputaci Google Cloud a přináší jednoho z aktuálně nejprestižnějších klientů vůbec.

Uživatelé změnu nejspíš pocítí

Z pohledu uživatelů může diverzifikace serverové infrastruktury přinést vyšší spolehlivost ChatuGPT. Zatímco výpadky mohou mít různé příčiny, rozložení zátěže mezi více poskytovatelů teoreticky snižuje riziko rozsáhlých poruch, jaké ChatGPT zažil v nedávné době.

Dosud není jasné, zda bude ChatGPT běžet výhradně na Google Cloud, nebo zda OpenAI zvolí hybridní strategii s kombinací služeb Googlu a Microsoftu, což je ale ta pravděpodobnější varianta. Žádná ze společností se k údajnému partnerství oficiálně nevyjádřila.

Jednání o spolupráci probíhala podle zdrojů Reuters několik měsíců, ale nemohla být dříve dokončena kvůli smluvním omezením s Microsoftem. Nyní může OpenAI strategicky rozložit svou infrastrukturu a snížit závislost na jediném poskytovateli.

Ačkoliv se jedná o neviditelné změny „pod kapotou“ a běžné uživatele nemusí něco takového vůbec zajímat, pořád jde o velký krok směrem ke stabilizaci a potenciálně většímu rozšíření jedné z aktuálně nejpoužívanějších internetových služeb.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.