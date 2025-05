ChatGPT v dohledné době Google nenahradí, rozdíl je propastný

Umělá inteligence podle některých již brzy nahradí internetové vyhledávače

Podle dat společnosti OneLittleWeb to ale prozatím na velkou změnu nevypadá

Google za sledované období zaznamenal přibližně 34× více návštěvníků

S nástupem umělé inteligence se v určitých kruzích zvedly obavy z toho, jaký vliv to bude mít na vyhledávání na internetu. Ostatně zadat dotaz do Googlu (či jiného internetového vyhledávače) je běžnou součástí života každého z nás, přičemž zatímco tradičním způsobem se v nabídce odkazů (a reklam) musíme zorientovat sami, v případě AI dostanete odpověď takřka okamžitě. Jak to ale zatím vypadá, obavy z možné náhrady internetových vyhledávačů umělou inteligencí jsou prozatím liché.

Umělá inteligence se zatím na internetové vyhledávače nechytá

Podle analytické společnosti OneLittleWeb, která se zabývá SEO, je tento scénář bez přehánění na hony vzdálený. Z údajů firmy vyplývá, že mezi dubnem 2024 a březnem 2025 navštívilo deset největších vyhledávačů na světě 155 miliard návštěvníků, zatímco deset největších chatbotů s umělou inteligencí mělo 4 miliardy návštěv měsíčně. Celkově údaje ukazují, že vyhledávače přitáhly 34× více návštěvníků než AI, avšak jak už to u nových technologií bývá, ti naopak rostou rychleji.

Podle údajů společnosti OneLittleWeb zůstává Google nesporným králem pro zvyšování počtů návštěvníků webových stránek. Zatímco deset největších vyhledávačů zaznamenalo v březnu 2025 1,8 bilionu návštěv, z toho na Google připadlo 1,6 bilionu. Druhým na pásce se stal Bing od Microsoftu, kterému se podařilo zaznamenat celkem 60 miliard návštěv. Meziročně v březnu návštěvnost Googlu klesla o 1,4 %, zatímco Bing zvýšil návštěvnost o 27,7 %. Na druhou stranu všechny návštěvy umělých inteligencé, včetně ChatGPT, jsou jen o něco menší, než všechny návštěvy Bingu – celkem se mohou pyšnit něco málo přes 55 miliard návštěv.

Podle společnosti OneLittleWeb přitáhly vyhledávače 34× větší návštěvnost než AI, která tvořili pouhá 3 % veškeré návštěvnosti vyhledávačů. Růst návštěv umělé inteligence se za sledované období 12 měsíců zrychlil, přičemž v září 2024 a únoru 2025 došlo k prudkým měsíčním skokům o 17 % a 22 %. Jestli se do budoucna vyhledávání skrze umělou inteligenci alespoň vyrovná internetovým vyhledávačům je otázkou, nicméně v současné době to na velkou změnu nevypadá.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.