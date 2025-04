Nemělo by to být naopak? Google za exkluzivitu AI Gemini platí Samsungu obří sumu

Probíhající spor Googlu s americkým ministerstvem spravedlnosti odhalil nové skutečnosti

Týkají se plateb za exkluzivitu umělé inteligence Gemini

Podle soudce se jedná o porušení antimonopolních zákonů

Umělá inteligence se poslední době skloňuje snad ve všech pádech. Toto nové odvětví je stále příliš mladé na to, aby v něm některý z velkých hráčů začal dominovat, nicméně Google nechce nechat nic náhodě. Přítomnost jeho umělé inteligence Gemini na chytrých telefonech od Samsungu je poměrně logická, avšak vzhledem ke snahám jihokorejského giganta o vlastní AI řešení poněkud problematická. Google má ovšem v rukávu jedno eso, kterému se těžko říká ne – hromadu peněz.

Google chce Gemini na telefonech od Samsungu „za každou cenu“

Tu údajně platí Samsungu za to, že jeho umělá inteligence Gemini je součástí smartphonů ze Soulu. Člověk by se spíše domníval, že to bude naopak a Samsung bude za Gemini platit Googlu, ale není tomu tak. S touto informací se nepochlubila ani jedna ze stran této dohody, nýbrž vyplynuly v rámci současného antimonopolního řízení, které s Googlem vede ministerstvo spravedlnosti Spojených států. Tato „enormní“ částka, jejíž konkrétní výše nebyla zveřejněna, je korejskému výrobci vyplácena za každé zařízení, na kterém je Gemini předinstalované. Viceprezident Googlu Peter Fitzgerald zároveň uvedl, že smlouva se Samsungem je uzavřena na dva roky.

Smlouva zároveň stanovuje, že Google bude Samsungu platit procento z příjmů, které získá z reklam v rámci Gemini. Pro Google to není poprvé, kdy za přítomnost svých služeb platí. Kupříkladu právě Samsungu platil v letech 2020 až 2023 8 miliard dolarů (cca 175 miliard korun), aby v jeho zařízeních byl jako výchozí obchod s aplikacemi Play Store, hlasovým asistentem byl Assistant a vyhledávání taktéž poskytoval Google.

Agentura Bloomberg uvádí, že soudce Amit Mehta se v loňském roce o této praxi dozvěděl a považuje jej za jasné porušení antimonopolních zákonů. Ministerstvo spravedlnosti, které v tomto případě stojí proti Googlu, navrhlo nápravná opatření, která mu potenciálně zakážou platit partnerům za to, aby její vyhledávač byl výchozí. To by se mohlo vztahovat i na produkty spojené s umělou inteligencí, včetně Gemini. V reakci na tato obvinění Fitzgerald uvedl, že další společnosti, jako je Microsoft, Meta a OpenAI, oslovily Samsung s konkurenčními nabídkami, aby se jejich umělá inteligence stala výchozí součástí jejích zařízení. Je tedy otázkou, zda se americké ministerstvo spravedlnosti s tímto vysvětlením spokojí.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.