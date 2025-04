OpenAI chce koupit Chrome a nasadit do něj AI. Předěláme ho k nepoznání, tvrdí

Google možná bude muset prodat svůj prohlížeč Chrome

Mezi první zájemce se počítá společnost OpenAI stojící za ChatGPT

Prozatím ovšem není jisté, zda americké ministerstvo zajde tak daleko

Technologický gigant Google má před sebou krušné časy. V nedávné době se dostal do hledáčku amerického ministerstva spravedlnosti, kterému se nelíbí některé jeho praktiky, jenž by mohly zavánět vznikem monopolu. Ministerstvo nyní hledá způsoby, jak Google oslabit, aby k něčemu takovému nedošlo, přičemž mezi nejradikálnější návrhy patří prodej internetového prohlížeče Chrome, který platí za bezkonkurenční jedničku na trhu. Ta zajímavější otázka ale je, kdo by mohl Chrome koupit.

Prohlížeč zaměřený na AI?

Mezi potenciálními zájemci o koupi oblíbeného prohlížeče se nyní objevila firma OpenAI, která má na svědomí ChatGPT. Produktový ředitel Nick Turley se vyšetřování ministerstva spravedlnosti také účastní a nikterak se netají tím, že by OpenAI mělo o Chrome zájem. A nejen o něj – jedním z možných postihů pro Google je také sdílení svého vyhledávání s konkurencí, což by OpenAI, respektive ChatGPT, mohlo pomoci v rozvoji. Pro OpenAI není ani překážkou jejich současné partnerství s Microsoftem.

„Jsme přesvědčeni, že více partnerů, a zejména API společnosti Google, nám umožní poskytovat uživatelům lepší produkt,“ uvedl Turley. OpenAI upřednostnilo Microsoft především z důvodu obav Googlu o ztrátu dominantního postavení na trhu v oblasti vyhledávání. Společnosti mezi sebou nemají uzavřenou žádnou dohodu o spolupráci, avšak Turley zmínil, že donucení Googlu poskytnout vyhledávací data by hospodářskou soutěž nenarušilo.

Podle Turleyho by společnost OpenAI v případě prodeje Chromu o něj měla zájem. Na otázku, zda by OpenAI chtěla Chrome, odpověděl jednoznačně. „Ano, chtěli bychom, stejně jako mnoho dalších stran,“ zmínil Turley. OpenAI údajně zvažovalo vytvoření vlastního prohlížeče založeného na jádru Chromium, který by prohlížeči od Googlu konkuroval. Před několika měsíci společnost najala bývalé vývojáře Googlu Bena Goodgera a Darina Fishera, kteří se podíleli na uvedení Chromu na trh.

Není těžké uhodnout, proč má OpenAI o prohlížeč Chrome takový zájem – základna čítající takřka 4 miliardy uživatelů a 67% podíl na trhu je zkrátka příliš lákavé sousto. Pro mladou společnost zaměřující se na AI by to znamenalo mít přístup k řadě uživatelů, kterým by mohli přímo prezentovat výhody související s používáním ChatGPT, ostatně také Turley se v tomto duchu vyjádřil. Jestli nakonec dojde k prodeji prohlížeče Chrome a zda jej následně koupí OpenAI, to se teprve ještě ukáže.

