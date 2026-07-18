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Nintendo zvažuje vylepšený Switch 2. Plán ale mohou překazit předražené paměti

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 7. 8:00
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Ovladače Joy-Con ke konzoli Switch 2
  • Nintendo údajně zvažuje nový model konzole Switch 2 , který by nabídl OLED displej od Samsungu s rozlišením 1920 × 1080 px
  • Vývoj nového zařízení by v případě schválení mohl začít na konci letošního roku, sériová výroba by přišla na řadu na přelomu let 2027 a 2028
  • Model s vylepšeným displejem však nikdy nemusí spatřit světlo světa, důvodem je výrazný cenový rozdíl mezi LCD a OLED panely a paměťová krize jako taková

Společnost Nintendo nedávno oznámila, že na podzim zahájí prodej upravené verze oblíbené přenosné konzole Switch 2 s vyměnitelnou baterií, čímž vyjde vstříc novým požadavkům Evropské unie. Zdá se však, že v kancelářích japonského výrobce už se rodí plány i na další modelové varianty. Nintendo údajně zvažuje také uvedení nové varianty druhého Switche s OLED displejem, který by nabídl rozlišení Full HD (1 920 × 1 080). První Switch také v průběhu svého životního cyklu dostal model s OLED displejem, avšak pouze s poměrně nízkým rozlišením 1280 × 720.

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Displej od Samsungu

Nové informace pocházející od korejského magazínu ZDNet Korea naznačují, že Nintendo zvažuje novou verzi konzole Switch 2. Vylepšený model by měl nabídnout především tzv. Hard OLED displej, který se vyrábí s tvrzené skleněné hmoty. Zakázku na výrobu OLED displejů pro Switch 2 se stejně jako v případě první generace snaží získat jihokorejský Samsung.



Příslušenství Charging Grip od firmy Belkin pro Nintendo Switch 2



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Jeden model za druhým

V současnosti však vůbec není jisté, že se hráči OLED verze populární konzole dočkají. Hlavní překážkou má být značný cenový rozdíl mezi standardními LCD displeji a OLED panely, a to zejména v době, kdy náklady na paměťové a další klíčové polovodičové součástky v celém technologickém odvětví raketově rostou. Pokud by japonský výrobce dal OLED verzi zelenou, její vývoj by odstartoval na konci letošního roku, přičemž sériová výroba by měla být zahájena přibližně na přelomu let 2027 a 2028.

Nintendo se v minulosti často uchylovalo k postupnému uvádění nových modelů na trh, čímž tak trochu uměle prodlužovalo životní cyklus aktuálního hardwaru. Základní model prvního Switche s LCD displejem vyšel v roce 2017. O dva roky později jej následovala verze Switch Lite bez odnímatelných Joy-Conů, zatímco Switch OLED přišel na řadu až v roce 2021.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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