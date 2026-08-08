Češi jsou s rychlostí internetu spokojení. Třetina ale netuší, jestli má doma dostupnou optiku

- Český telekomunikační úřad zveřejnil nový průzkum o využívání pevného internetu
- Se svým připojením je spokojeno 78 % uživatelů
- Překvapivě každý třetí neví, zda má na své adrese dostupnou optickou síť
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil výsledky rozsáhlého průzkumu zaměřeného na využívání pevného internetu v českých domácnostech i malých firmách. Výzkum agentury Median mezi více než 1 500 respondenty ukazuje, že většina lidí je se svým internetovým připojením spokojena, zároveň ale odhaluje několik překvapivých skutečností.
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Optika roste hlavně ve městech
Optické připojení dnes využívá už 34 % domácností, především ve větších městech. Naopak v menších obcích stále převažují bezdrátové technologie. Pro samotné uživatele přitom technologie připojení není příliš důležitá – při případné změně poskytovatele by ji jako rozhodující faktor zohlednilo pouze 13 % respondentů.
Co mj. zjistil náš průzkum využívání pevného internetu?
👉K optické síti je podle výsledků průzkumu připojeno již 34 % domácností, především ve větších městech.
👉V nejmenších obcích do 5 tis. obyvatel naopak převažují bezdrátové technologie.
👉 Pro uživatele přitom není… pic.twitter.com/oPBxjyzKro
— ČTÚ (@ctu_cz) August 6, 2026
Překvapivým zjištěním je, že přibližně třetina lidí vůbec neví, zda je na jejich adrese optická síť dostupná. Pokud by možnost připojení optikou měli, 17 % dotázaných by kvůli ní změnilo i svého poskytovatele internetu. Dalších 20 % by o změně uvažovalo, pokud by optika nabízela výrazně vyšší rychlost, a 27 % by přešlo v případě citelně nižší ceny.
Většina platí do 400 korun měsíčně
Více než polovina zákazníků (53 %) využívá internet jako součást balíčku s dalšími telekomunikačními službami. Nejčastější měsíční cena za pevné připojení se pohybuje mezi 301 až 400 korunami a slevu na službu využívá 45 % zákazníků. Zajímavé je také to, že mnoho lidí nezná parametry svého připojení. Více než třetina respondentů nedokázala uvést rychlost stahování dat (download) a přes 40 % neznalo ani rychlost odesílání (upload).
Pět čísel, která zaujala
- 78 % uživatelů je spokojeno se svým pevným internetem.
- 34 % domácností už využívá optické připojení.
- 53 % lidí má internet v balíčku s dalšími službami.
- 1 ze 3 respondentů neví, jestli je na jejich adrese dostupná optika.
- 60 % dotázaných považuje mobilní internet za plnohodnotnou alternativu k pevnému připojení.
Spokojeno je téměř osm z deseti uživatelů
Nejvíce překvapivým výsledkem ankety však je, že se svým současným internetovým připojením je spokojeno 78 % uživatelů, zatímco nespokojenost vyjádřilo pouze 7 %. Připomeneme, že stabilní optická síť funguje více méně jen ve větších městech, zatímco stále více lidí se stěhuje z měst právě na periferii. A tam pořád kraluje starší a výrazně pomalejší DSL připojení (většinou do 100 Mb/s). Optika ve městech přitom dosahuje až 2 Gb/s, tedy 2 000 Mb/s.
Nejčastějšími důvody nespokojenosti jsou nízká rychlost, výpadky nebo nestabilita připojení. Nejlépe si v hodnocení vedou optické sítě, nejméně spokojeni jsou naopak uživatelé starší technologie xDSL a některých bezdrátových či mobilních připojení. Průzkum zároveň ukázal, že mobilní internet už dnes považuje za plnohodnotnou náhradu pevného připojení 60 % dotázaných.
Podle výsledků průzkumu si přibližně 60 % zákazníků rozdělují operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, zejména ve větších městech. Zbylých zhruba 40 % využívá služeb některého z regionálních nebo lokálních poskytovatelů, což podle ČTÚ potvrzuje, že český trh s pevným internetem zůstává velmi konkurenční. Není se moc čemu divit. Zatímco trio tuzemských operátorů nabízí optiku se symetrickou rychlostí 1 Gb/s za cenu kolem 600 korun (často s lákavou slevou na první půlrok), lokální poskytovatelé dokážou cenu stlačit pod pětistovku měsíčně.
„Výsledky průzkumu potvrzují, že pevný internet zůstává pro většinu domácností i podnikatelů klíčovou službou. Současně ale ukazují výrazné rozdíly v dostupnosti moderních technologií mezi velkými městy a menšími obcemi. Takové informace jsou důležité nejen pro spotřebitele, ale také pro sledování dalšího rozvoje vysokorychlostních sítí v České republice,“ uvedl k průzkumu předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.