Geniální, nebo zbytečná novinka? Vyzkoušeli jsme funkci AutoMix v iOS 26

Nová funkce AutoMix v iOS 26 budí na internetu emoce

Někteří kvůli tomu houfně přechází na Apple Music

Vyzkoušeli jsme, jak nové chytré prolnutí skladeb funguje

Jednou z nových funkcí v rámci aktualizace iOS 26, která však zůstala trochu upozaděna, je AutoMix. Vychytávka v Apple Music, která propojuje dvě přehrávané skladby v jednu, aby byl přechod plynulejší a pro posluchače příjemnější. Internet se mezitím rozdělil na dva tábory: na ty, kteří si funkci nemohou vynachválit, a na ty, kterým přímo trhá uši. Jak novinka funguje a jak zapůsobila na nás?

Funkce AutoMix v Apple Music

Služba Apple Music, která na iPhonu zastává roli nativního hudebního přehrávače, dlouho jako jediná nenabízela žádný přechod mezi dvěma přehrávanými skladbami. Pokud tedy dohrála jedna skladba a v albu na ní přímo nenavazovala další, následovalo 2–3sekundové trapné ticho, než začne hrát následující píseň.

Tedy abychom Apple Music nekřivdili, na Macu jste si mohli prolnutí skladeb nastavit přímo od 1 do 12 sekund. Této vychytávce Apple říká Crossfade (česky prolnutí či přechod mezi skladbami), na iPhonu ani iPadu však ještě donedávna dostupná nebyla. Přibyla až s vývojářskou beta verzí iOS 26 a iPadOS 26. Navíc ji doplňuje úplná novinka v podobě chytré funkce AutoMix.

Ta je ve výchozím stavu zapnutá a dělá vlastně to, že pomocí umělé inteligence a analýzy tempa rovnou zamixuje konec první přehrávané skladby do začátku té další v pořadí. „Apple Music přináší lepší zážitek z poslechu díky funkci AutoMix, která míchá jednu skladbu do druhé jako DJ. Pomocí umělé inteligence, která analyzuje zvukové vlastnosti, vytváří jedinečné přechody mezi skladbami s roztažením v čase a přizpůsobením rytmu, aby zajistila plynulé přehrávání a ještě plynulejší poslech,“ stojí v tiskové zprávě.

Jak novinka funguje v praxi?

Názory na tuto novinku se liší. Podle některých je geniální, chytře propojuje jednotlivé skladby (například i mimo jednu desku jednoho interpreta) a dodává poslechu větší dynamiku. To oddiskutovat nelze. Někteří uživatelé už provolávají, že se chystají k přechodu ze Spotify a YouTube Music právě na Apple Music.

Here’s AutoMix in action on iOS 26 pic.twitter.com/ZB8SqEhEe0 — 9to5Mac (@9to5mac) June 10, 2025

My jsme novinku vyzkoušeli a zas tak přelomová se nám nejeví. V první řadě působí rušivě, protože pro vzájemné mixování většinou využije ze skladeb posledních 15–25 sekund a prvních 5–15 sekund. Pokud posloucháte z playlistu různé žánry, mix synthpopu ze začátku 21. století a sedmdesátkového rocku zprvu zní zajímavě, ale po nějaké době vás chuť přejde. Přestože Apple tvrdí, že funkce k mixu přistupuje citlivě, ne vždy tomu tak je a zážitek z poslechu skladby do poslední sekundy se tím vytrácí.

Faktem zůstává, že do vydání plné verze iOS/iPadOS 26 je ještě spousta času a tudíž lze očekávat, že novinku bude Apple ještě postupně vylepšovat. AutoMix určitě vyzkoušejte, protože jde o něco unikátního, co jinde nenajdete. Pokud vám – stejně jako nám – z nějakého důvodu ve většině případů nebude vyhovovat, vždycky můžete udělat krok zpět a zapnout Crossfade, tedy klasické a podstatně citlivější prolnutí skladeb. Anebo přechody mezi skladbami úplně deaktivovat.

