Recenze AirPods 4 s ANC: odhlučnění je výborné, výdrž spíše průměrná

Apple letos obnovil svou nabídku sluchátek a přišly některé dlouho očekávané změny. V tomto testu se budeme věnovat nové variantě základního modelu sluchátek AirPods, která přichází ve své 4. generaci zcela nově také s technologií ANC, ta ji odlišuje od levnější verze, která je taktéž k dispozici. Základní verzi sluchátek pořídíte za 3 690 Kč a vybavenější variantu s ANC pak za 4 990 Kč.

Design a provedení

AirPods 3. generace jsem používal poměrně dlouho, takže jsem hned při prvním rozbalení nové generace zpozorněl. Je jasné, že „čtverka“ je o kus menší. Bavíme se tedy zatím pouze o krabičce. Ta má na šířku 50,1 mm, tedy zhruba o půl centimetru méně. Výška pouzdra zůstává totožná a tloušťka je taktéž o něco menší. Se zmenšením přichází i snížení hmotnosti z 37,91 gramů na 34,7 gramů (bez ANC 32,2 g). Jinak se pouzdro v podstatě nezměnilo. Ano, málem bych zapomněl na USB-C konektor na spodní straně, který konečně vytlačil Lightning.

Materiál, provedení a celkově konstrukce se ale v podstatě neliší. Na zadní straně bílou monolitickou plochu rozbíjí pouze stříbrný pantík a drobný popisek zmiňující se o návrhu v Kalifornii a výrobě ve Vietnamu. Přední strana ukrývá jen nepatrnou drážku pro lepší úchop při otevírání víčka a neviditelnou informační diodu, která se prozradí až v momentě rozsvícení.

Po otevření krabičky vykouknou vršky jednotlivých sluchátek. Na rozdíl od varianty Pro 2 je zde peckové zakončení a od předchozí generace se liší jen drobně. Na stopce je umístěno dotykové ovládání i označení pravé nebo levé strany. Na horní straně pak dominují černé mřížky s ukrytými mikrofony.

Provedení odpovídá zaběhnutým „jablečným“ standardům. Krabička se jednoduše otevírá a magnet usnadní i její zavření. Jen vyjmutí sluchátka chce trochu cviku a ideálně suché a čisté prsty. Zaoblená sluchátka mají tendenci z prstů vyklouzávat. Každopádně z hlediska designu se zde Apple nepokoušel o žádné velké kousky a drží se zažitých zvyklostí. Pro konzervativce dobrá zpráva, někdo by však mohl očekávat větší posun kterýmkoliv směrem.

Parametry a funkce

Pryč jsou ty časy, kdy Apple nabízel jednu nebo dvě varianty sluchátek. Po letošním roce je v nabídce celá čtveřice produktů a při výběru je tedy potřeba hlubší zamyšlení. Nejdražší AirPods Max kromě nových barev a USB-C nezaznamenaly velké změny, AirPods Pro se dočkaly druhé generace a základní model AirPods je nyní rozdělen na dvě varianty. Můžete mít základní model bez ANC za 3 690 korun nebo novinku obdařenou rušením okolního hluku za 4 990 korun, kterou jsem měl možnost otestovat.

Uvnitř sluchátek je osazen čip H2, který má zajistit lepší telefonní hovory. K dispozici je i sledování hlavy a prostorový zvuk. ANC má režim propustnosti i adaptivní režim. Další výhodou oproti levnějšímu modelu bez ANC je nabíjecí pouzdro s reproduktorem pro funkci Najít. Odolnost proti prachu a vodě je zde ve specifikaci IP54.

K dispozici není žádná doprovodná aplikace, ale ovládání sluchátek probíhá prostřednictvím sekce Nastavení přímo v iOS. Ta se zde zobrazí po připojení sluchátek k telefonu. Tradičně nechybí informace o úrovni nabití, dále také přepínače ANC režimů: vypnuto, propustnost, adaptivní režim a potlačování hluku.

Režim propustnosti slouží především pokud se potřebujete dobře orientovat v prostoru i při poslechu hudby. Potlačování hluku je naopak nejsilnější ANC. Adaptivní režim mění intenzitu ANC v závislosti na okolním hluku, takže se jedná o dobrý kompromis. Dále je zde možné měnit nastavení dotykového ovládání, aktivovat měnící se hlasitost přehrávání v závislosti na vnějším hluku nebo detekovat okolní konverzace a snížit hlasitost hudby. Nejedná se o skokovou změnu, ale sluchátka příjemně ztlumí přehrávání dle míry hlasitosti konverzace.

Pak je zde možné deaktivovat detekci ucha nebo automatické připojování k iPhonu. Je možné pracovat také s nastavením prostorového zvuku nebo gest hlavy pro ovládání telefonních hovorů.

Pohodlí a dotykové ovládání

Oproti třetí generaci Apple lehce přepracoval tvar sluchátek, rozhodně se ale nejedná o tak razantní změnu, jaká přišla mezi druhou a třetí generací. Vyzařovací otvor nyní míří ještě o něco níže, stopka ale zůstala zachována zhruba ve stejné délce. Co se týče umístění v uších, u čtvrté generace mám pocit asi největší jistoty. Pokud se stopka dobře opírá o spodní část ušního boltce, je velká šance, že sluchátko bude držet na svém místě. V momentě, kdy výrazně změním pozici ucha oproti zemi ale stále hrozí riziko vypadnutí (například v leže). Špuntové zakončení je v těchto situacích přeci jen jistější. Každopádně Apple jde v tomto případě správným směrem.

U dotykového ovládání jsem nezaznamenal výrazné změny. I nadále probíhá stiskem stopky v místě drobného výřezu, který dobře poznáte hmatem. Taktéž povely jednoduchého stisku, dvojstisku a podržení fungují i nadále. V nastavení si pak můžete přiřazení jednotlivých povelů měnit, dle vaši preference a frekvence používání.

Zvuk a ANC

Zvuk AirPods 4 s ANC rozhodně není bezchybný, zároveň je ale potřeba vnímat, že se stále jedná o pecková sluchátka. Basy tedy přirozeně nejsou tak silné, ačkoliv v nahrávkách rozhodně nechybí. Sluchátka jsou orientovaná především na středy, bohužel k dispozici není ekvalizér, který by umožnil se zvukem více pracovat. Pro běžný poslech, telefonování, podcasty mi AirPods naprosto vystačují a výkon odpovídá dané cenové kategorii.

Maximální hlasitost je poměrně vysoká, při poslechu mi většinou dostačuje úroveň okolo 60 %. Pokud vás baví Spatial Sound, tedy jakýsi 3D efekt prostorového zvuku, který Apple poslední dobou nabízí, i tohle nové AirPody mají. Je možné volit mezi prostorovým zvukem nebo stereo orientací, oboje je zajímavé minimálně na vyzkoušení. K životu tyto funkce ale určitě nepotřebuji.

A jak funguje odhlučnění? Vzhledem ke konstrukci sluchátek překvapivě dobře. Lépe samozřejmě sluchátka odfiltrují opakující se zvuky například v MHD nebo vysavač, o něco hůře pak více nahodilé zvuky, jako jsou křičící děti. I tak je ale přínos ANC nezanedbatelný a rozdíl ceny ve výši 1 300 korun si alespoň v mých očích rozhodně obhájí.

Hlukový filtr, jak Apple funkci v české verzi iOS nazývá, umožní nastavit celkem 4 režimy: Vypnuto, Režim propustnosti, Adaptivní režim, Potlačování hluku. Jednoduše tedy můžete regulovat intenzitu ANC. Většinou jsem fungoval s plně aktivovaným filtrem, pak je ale potřeba myslet na výdrž baterie, která v tomto případě dostává nejvíce na frak.

Výdrž na baterii

Oblast, ve které se novinka oproti předchozí generaci nezlepšila, je jednoznačně výdrž baterie. S novými funkcemi a menší krabičkou přichází nevyhnutelné snížení výdrže. Z původních šesti hodin je tedy nyní pouhých pět. S aktivovaným ANC je to dokonce jen 4 hodiny, při telefonním hovoru výdrž dosahuje jen na 4,5 hodiny. V tomto směru tedy Apple na většinu konkurence ztrácí.

Nabíjecí krabička pak zajistí celkovou výdrž 20 hodin s ANC a 30 hodin bez ANC. Při nabíjení pak stačí 5 minut pro doplnění energie na hodinu poslechu nebo třičtvrtě hodiny telefonování. Nabíjení je umožněno prostřednictvím USB-C konektoru nebo bezdrátově.

Závěrečné hodnocení

Z pověstné produktové matice 2×2, kterou Steve Jobs zavedl v rámci snahy o oživení upadající společnosti Apple po letech mnoho nezbylo. Čtveřice produktů v dnešní době nemůže obstát a ačkoliv to pro mnohé může být cesta do pekel, Apple svou nabídku i nadále rozšiřuje i v segmentu sluchátek. Na jednu stranu to určitě způsobuje mnoho komplikací od obchodu, skladování, vývoje až ke koncovým zákazníkům, kteří mají složitější výběr a orientaci. Na druhou ale rozumím snaze o vyhovění některým zákazníkům, kteří nechtějí špunty ale určitě chtějí ANC.

Osobně novinka naplnila mé očekávání a ačkoliv kromě ANC nepřináší žádnou revoluci, jedná se o příjemný posun kupředu. Výhodou je rozhodně USB-C konektor, fungující dotykové ovládání, skvělá integrace v rámci Apple ekosystému nebo pohodlný fit, který mi umožní mnohahodinové použití. Bohužel tento aspekt trochu kazí slabší baterie.

Určitá provázanost s iOS samozřejmě omezuje uživatele Androidu a někomu může chybět podpora pokročilejších kodeků nebo ekvalizér. Dle mého se ale stále jedná o solidní sluchátka, která toho umí hodně a svou cenu jsou schopna obhájit především pokud se bavíme o spojení s dalšími produkty značky.

Apple AirPods 4 ANC 8.3 Design a zpracování 9.2/10

















Kvalita zvuku 8.2/10

















Výdrž baterie 7.2/10

















Funkce 8.4/10

















Pohodlí 8.3/10

















Klady skvěle fungující ANC

pohodlí při telefonování

integrace v rámci Apple ekosystému

prostorový zvuk Zápory průměrná výdrž baterie

omezené funkce pro Android

vyšší cena

