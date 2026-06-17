Chytrá domácnost bez cloudu? Tohle jsou důvody, proč volit lokální řešení

- Lokální systém dává smysl hlavně u světel, topení, zámků a alarmu
- Nejjednodušší start je Home Assistant OS na vlastním zařízení
- Zigbee je pro začátek jistější než Matter přes Thread
- Bez cloudu řešíte aktualizace, zálohy i vzdálený přístup
Stačí banální situace. Večer projdete chodbou, čidlo vás zahlédne a světlo se má rozsvítit dřív, než hledáte vypínač. U cloudové chytré domácnosti někdy i takový povel běží dlouhou cestou: telefon nebo senzor, server výrobce, integrační služba, domácí brána a teprve potom relé ve zdi. Když se cestou něco zasekne, stojíte ve tmě a drahá chytrá žárovka je najednou horší řešení než ta obyčejná.
U lokální chytré domácnosti je tahle cesta kratší. Pohybové čidlo pošle signál systému, který běží u vás doma, a ten rozhodne, co se má stát. Pokud vypadne internet, automatizace v Home Assistantu může běžet dál. Pokud výrobce změní aplikaci nebo Google Home zrovna neodpovídá, světlo na chodbě to nemusí zajímat, protože povel vůbec nejde přes ně.
Cloud má v domácnosti pořád svoje místo. Pro jednu lampičku v obýváku, Nest Mini v kuchyni a nulovou chuť cokoli spravovat je běžná aplikace výrobce pohodlná volba. Jakmile ale chytrá domácnost ovládá topení, zámky, alarm nebo čidla úniku vody, je dobré vědět, že nepřestane fungovat kvůli cizímu serveru.
Nejdřív mozek, potom žárovky
Pokud nechcete stavět chytrou domácnost kolem Google Home, potřebujete vlastní řídicí systém. Nejčastěji to bude Home Assistant, open-source projekt, který běží lokálně a spojuje zařízení různých značek do jednoho rozhraní. Může běžet na Raspberry Pi, malém x86 počítači, serveru nebo na zařízení typu Home Assistant Green.
Nejjednodušší start je zařízení typu Home Assistant Green nebo malý počítač s Home Assistant OS. Tahle instalace se stará o doplňky, zálohy i aktualizace v jednom balíku. Kontejner na NASu, tedy na domácím síťovém úložišti typu Synology nebo QNAP, funguje také, jen víc práce přesouvá na vás.
Vedle samotného Home Assistantu potřebujete ještě způsob, jak bude mluvit s menšími domácími zařízeními. Je dobré rozlišit tři věci: Home Assistant je řídicí systém, Zigbee nebo Thread jsou bezdrátové sítě pro čidla, světla a tlačítka, Matter je standard, který má zjednodušit domluvu mezi různými značkami a platformami. Zní to podobně, ale není to totéž.
Home Assistant ale sám o sobě takovou bránou není. Potřebuje samostatný adaptér. U Zigbee se mu běžně říká koordinátor sítě. Home Assistant Green ho v základu nemá. Oficiální Home Assistant Connect ZBT-2 umí obsloužit Zigbee nebo Thread, jen ne obě role najednou.
Matter láká, Zigbee je jistější začátek
Pro první stabilní instalaci je pořád nejjistější Zigbee. Standard je starší, ale dobře slouží u bateriových čidel, tlačítek, zásuvek, relé i světel. Hlavně dokáže běžet lokálně. Senzor v chodbě nemusí prosit server výrobce, aby směl rozsvítit žárovku o dva metry dál.
Výběr zařízení je široký. Databáze Zigbee2MQTT v červnu 2026 uvádí přes 5 400 podporovaných zařízení od více než 570 výrobců. Začátečník ale nemusí hned řešit Zigbee2MQTT, což je samostatnější a pružnější, ale také náročnější cesta. Pro menší instalaci často stačí vestavěná integrace ZHA přímo v Home Assistantu.
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Z-Wave může být dobrá volba u zámků, relé nebo domu se složitějším dosahem přes zdi, jen je méně rozšířený a dražší. Wi-Fi prvky do lokální domácnosti patří hlavně tehdy, když umí lokální ovládání. Levná Wi-Fi zásuvka, která bez účtu u výrobce neudělá nic, je pořád cloudový produkt, i když sedí ve vaší síti.
Matter pomáhá s kompatibilitou, Thread řeší síť
Matter si můžete představit jako společný jazyk chytré domácnosti. Má zařízením usnadnit domluvu s Apple Home, Google Home, Amazon Alexou, SmartThings nebo Home Assistantem, aby kupující nemusel tolik řešit, do které platformy daný produkt patří. Thread je něco jiného: úsporná bezdrátová síť pro menší domácí zařízení, podobně jako Zigbee.
Právě tady vzniká nejvíc zmatku. Zařízení může podporovat Matter, ale nemusí používat Thread. A zařízení s logem Thread ještě automaticky neznamená, že podporuje Matter. Home Assistant na to upozorňuje i ve své dokumentaci k Matteru. U zařízení s Matterem přes Thread navíc potřebujete Thread border router, tedy zařízení, které propojí Thread síť s vaší domácí sítí.
Pro první instalaci proto není ideální stavět všechno jen na Matteru. Berte ho jako plus do budoucna, ne jako náhradu ověřené kompatibility. U chytrého zámku Nuki jsme v recenzi narazili na to, že Matter zpočátku nenabízel všechny stavy, které uměla nativní integrace.
Kolik stojí rozumný základ
Samotná řídicí jednotka je jen první položka. Home Assistant Green má po dubnovém zdražení doporučenou cenu v přepočtu zhruba 4 300 Kč. K tomu přidejte Zigbee nebo Thread adaptér, několik čidel, zásuvek nebo relé. U Raspberry Pi samotná deska nestačí, potřebujete ještě zdroj, krabičku, chlazení a úložiště.
Pilotní instalace v bytě se dá poskládat za nižší jednotky tisíc korun, pokud už doma máte vhodný server nebo Raspberry Pi. Start se zařízením typu Home Assistant Green, adaptérem a několika lokálními prvky se snadno přiblíží k deseti tisícům. Větší dům s topením, kamerami, zámky, NASem a lepší sítí bude stát násobně víc.
Hardware dnes seženete bez většího pátrání. Pořád ale kupujete systém, který bude někdo udržovat. Pokud tím někým nechcete být vy, vraťte se raději ke cloudovému řešení.
Bez internetu má fungovat. Bez internetu se neobejde
Internet budete pořád potřebovat. Home Assistant stahuje aktualizace, ZHA i Zigbee2MQTT umí u části zařízení aktualizovat firmware a většina lidí chce občas ovládat domácnost z mobilu mimo Wi-Fi. Smysl lokálního řešení je jinde: běžné rozsvícení, sepnutí topení nebo základní automatizace nemají čekat na spojení se serverem výrobce.
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Vzdálený přístup jde vyřešit pohodlně přes Home Assistant Cloud od Nabu Casa, čímž zároveň podporujete vývoj Home Assistantu. Samostatnější cesta vede přes VPN, například Tailscale nebo ZeroTier, které uvádí i dokumentace Home Assistantu.
Veřejná doména, reverse proxy a vlastní certifikáty patří do rukou člověku, který přesně ví, co vystavuje. Špatně otevřený Home Assistant je zbytečné bezpečnostní riziko s přístupem k topení, zámkům, kamerám a alarmu.
Zálohy rozhodnou, jak moc tomu věříte
U cloudové služby oprávněně čekáte, že se o obnovu někdo postará. U lokálního systému musíte mít plán vy. Home Assistant má pro obnovu šifrované zálohy emergency kit, jen ho při havárii musíte opravdu najít.
Záloha uložená jen na zařízení, které právě umřelo, není záloha. Rozumný základ je automatická kopie mimo hlavní Home Assistant, třeba na NAS nebo jiné úložiště. U domácnosti s topením, alarmem, čidly vody a zámky se hodí i kopie mimo domov.
Údržba nikoho nenaláká do světa chytré domácnosti, přesto rozhoduje o tom, jestli systém přežije první větší poruchu. Je potřeba jednou za čas aktualizovat, zkontrolovat zálohu a vědět, jak domácnost obnovíte.
Soukromí se zlepší, odpovědnost zůstane doma
Soukromí u chytré domácnosti není jen otázka kamer. Systém průběžně pracuje s údaji o pohybu v místnostech, otevření dveří, teplotě, přítomnosti lidí, spotřebě energie nebo záznamech z kamer. U cloudových systémů často přesně nevíte, co výrobce posílá ven a jak dlouho si údaje ukládá. Lokální systém vám dá větší kontrolu, zbytek pořád záleží na nastavení účtů.
Kamery a mikrofony ten rozdíl ukážou nejrychleji. Kamera, která zabírá ulici, společnou chodbu nebo sousedův pozemek, může spadat do pravidel pro zpracování osobních údajů. Český ÚOOÚ má ke kamerovým systémům samostatnou metodiku a u větší instalace se vyplatí ji znát ještě před vrtáním držáku do fasády.
Jeden účet může mít nad bytem překvapivě velkou moc: světla, topení, zámky, kamery, alarm. V rodině proto řešte sdílení přístupů, práva a možnost rychle odebrat zařízení nebo účet.
Začněte tam, kde výpadek opravdu vadí
Lokální chytrá domácnost se nepozná podle toho, že v ní není Google. Pozná se podle míst, kde by výpadek internetu neměl změnit chování bytu. Chodba se rozsvítí, topení drží režim a čidlo vody vás upozorní na únik dřív, než z něj bude drahá oprava.
Začněte u věcí, které mají doma opravdu něco dělat: u několika senzorů, relé, světel nebo zásuvek, které fungují i bez internetu. K tomu přidejte Home Assistant OS, Zigbee adaptér, vzdálený přístup a zálohy mimo hlavní zařízení. Matter může přijít později. U lampičky je cloud jednoduché řešení. U topení, vody a zámků už dává větší smysl, když rozhodování zůstane doma.