Xiaomi Smart Plug 2: chytrá zásuvka, ze které díky Home Assistantovi vymáčknete maximum

Chytrá zásuvka od Xiaomi nestojí majlant, ale umí toho poměrně hodně

Navíc ji můžete ovládat hlasem, což výrazně rozšiřuje možnosti využití

V článku vám ukážu i mnohem pokročilejší automatizace s využitím Home Assistanta

Na trhu existuje nepřeberné množství chytrých zásuvek od nejrůznějších výrobců. Svého zástupce mezi nimi pochopitelně má i čínské Xiaomi. Konkrétně jde o již druhou generaci s názvem Mi Smart Plug 2, která s okolím komunikuje skrze 2,4GHz Wi-Fi a Bluetooth, a pro její provoz není nutné dokupovat žádný další hub.

Přímo skrze mobilní aplikaci Mi Home (Android/iOS) lze zásuvku na dálku spínat, a to včetně časovače, nebo si zobrazit aktuální a dlouhodobou spotřebu připojeného zařízení. Dokonce ji lze ovládat hlasem skrze Alexu a Google Assistanta, což se na první pohled může zdát jako zbytečnost, nicméně v dalších odstavcích vás přesvědčím, že hlasové ovládání u chytré zásuvky rozhodně dává smysl.

Drtivá většina uživatelů si chytrou zásuvku pořídí kvůli tomu, aby mohla v předem nastavený čas spínat či vypínat připojený spotřebič, případně tak činit ručně na dálku skrze displej telefonu. Typicky to může být třeba obyčejná lampička, filtrace v akváriu, přímotop nebo třeba televize. U prvních třech zařízení je nasazení chytré zásuvky celkem jasné, ale k čemu ji využít u televize?

Jak na pokročilé automatizace?

Například k pokročilým automatizacím, v rámci kterých lze na zapnutí televize provést další akce. Xiaomi Smart Plug 2 lze totiž bez problémů integrovat například do celosvětově populární platformy Home Assistant. Tento nástroj se hojně využívá pro komplexní ovládání chytré domácnosti. Běžet vám může třeba na Raspberry Pi a komunikovat skrze něj mohou nejrůznější typy zařízení (zásuvky, osvětlení, termostaty, kamery, zabezpečovací systémy či nejrůznější senzory). Pokud si na vlastní instalaci a konfiguraci Home Assistanta na Raspberry Pi netroufnete, můžete si koupit jednotku Home Assistant Green.

Když to hodně zjednoduším, v rámci Home Assistanta spolu navzájem může komunikovat třeba kamerový systém, zahradní závlaha či tepelné čerpadlo. Poměrně snadno si pak vytvoříte automatizaci, která spustí zavlažovací systém na zahradě v případě, že kamery v nočních hodinách na vašem pozemku detekují nežádoucí osobu. Potencionálního zloděje může takto nevyžádaná sprška klidně odradit od dalších nekalostí.

Možnosti jsou v tomto případě téměř nekonečné a kromě limitů jednotlivých zařízení začleněných do Home Assistanta se fantazii meze nekladou. Navíc je úplně jedno, zda je nějaké zařízení kompatibilní pouze s Apple HomeKit či Google Home, v rámci této platformy spolu opět mohou komunikovat bez zábran.

Xiaomi Smart Plug 2 promění každé zařízení v chytré

Zpět ale k televizi a využití zásuvky od Xiaomi. I když vlastním model od Sony, který umožňuje instalaci aplikací třetích stran a pyšní se přídomkem „smart“, v našich končinách bohužel tento japonský výrobce nedovoluje nainstalovat aplikaci Alexa, kterou bych využíval pro ovládání televizoru hlasem. Televize tedy „smart“ je, ale tak trochu napůl.

Nicméně díky podpoře hlasových asistentů u zásuvky Xiaomi Smart Plug 2 není problém tuto zásuvku například v Alexe pojmenovat jako „TV“ a pak už vyslovit „Alexa, turn on/off TV“. Tímto příkazem sice sepnu samotnou zásuvku, nicméně ta mi zase sepne televizi. Krásná ukázka toho, že chytrou zásuvku nemusíte používat jen k ovládání lampičky (kterou ale díky Alexe opět můžete ovládat hlasem), ale dá se použít mnohem sofistikovaněji. Tohle všechno samozřejmě funguje bez nutnosti mít doma Home Assistanta.

Na přední straně zásuvky najdete fyzické tlačítko pro vypnutí (dvojstisk aktivuje časovač) společně se stavovou diodou. Oproti konkurenčním produktům na trhu je zásuvka od Xiaomi o něco větší. Je také nutné počítat s tím, že při zapojení zástrčky se záhybem (L profil) vám tato část bude překrývat prostor s viditelnou LED a fyzickým tlačítkem. Rozdvojky či jiné rozbočovače do zásuvky připojit nelze.

Xiaomi Smart Plug 2 nabízí maximální výstupní proud až 16 A, takže přes ni můžete spínat například i vířivku či další zařízení s vyšším odběrem (limit je 3680 W). Kromě podpory 2,4GHz Wi-Fi je k dispozici i Bluetooth 5.0. Ovládat ji z telefonu můžete napřímo (v rámci vaší domácí sítě), ale i z libovolného místa na světě, kde máte internetové připojení.

Home Assistant: jak přidat Xiaomi zásuvku?

Home Assistant v základu podporuje poměrně velké množství zařízení, ale všechny logicky obsáhnout nemůže. O přidání řady z nich se dokonce zasluhuje komunita, která vytváří „komponenty“. Ty obsahují informace o tom, jak které zařízení komunikuje a jaké nabízí možnosti ovládání (entity). Podobné je to i v případě produktů od Xiaomi. Abyste je do Home Assistanta dostali, je nutné nejprve nainstalovat balíček s názvem HACS. To je zkratka pro Home Assistant Community Store. Jde o jakési repozitáře, ze kterých lze stahovat dodatečné komponenty.

Jakmile máte HACS nainstalovaný, stačí v něm vyhledat repozitář Xiaomi Miot Auto, skrze který následně stáhnete stejnojmennou komponentu. Po její instalaci se stačí přihlásit prostřednictvím vašeho Xiaomi účtu. V dalším kroku nástroj vyhledá všechna připojená zařízení od Xiaomi ve vaší domácí síti.

Následně stačí vybrat chytrou zásuvku a potvrdit. Jakmile tak učiníte, načtou se vám všechny dostupné entity. V případě tohoto typu produktu se načtou entity spojené s ovládáním (vypnutí/zapnutí zásuvky & signalizačního světla + simulace stisku fyzického vypínače na těle), které doplňují údaje o aktuální spotřebě.

Pokud máte obavy, jak je to s kompatibilitou při používání zásuvky jak přes Home Assistanta, tak přes mobilní aplikaci Xiaomi Mi Home, pak vás uklidním. V tomto ohledu nejste nijak limitováni. Pokud si vytvoříte vlastní automatizace přímo v aplikaci Xiaomi, budou se provádět stejně tak jako ty nastavené v Home Assistantovi.

Stejně tak když zásuvku z aplikace Xiaomi vypnete, tento stav uvidíte v Home Assistantovi (a opačně). Jinými slovy, Home Assistant rozhodně nenahrazuje aplikaci Xiaomi, ale slouží pouze jako další prodloužená ruka pro její ovládání a začlenění do vaší chytré domácnosti, kde nutně nemusíte mít jen produkty od Xiaomi.

Základní vs. pokročilé automatizace

Už jsem to nakousl v předchozím odstavci. V případě, že si zásuvku pořizujete jen kvůli nějaké základní automatizaci, pravděpodobně se bez Home Assistanta obejdete. Typicky to může být třeba spínání světla, čerpadla v akváriu či ventilátoru v předem nastavený čas, klidně i s využitím časovače. V mobilní aplikaci Xiaomi naleznete i pokročilejší možnosti automatizací s možností podmínkování, nicméně využívat je lze pouze v rámci dalších Xiaomi zařízení. A právě v takovém případě přichází na řadu Home Assistant.

Automatizace při zapnutí TV

V naší domácnosti zásuvku Xiaomi využívám v rámci pokročilých automatizací pro televizi a aromatický difuzér. V případě televize mám v Home Assistantovi vytvořenou automatizaci, která mi rozsvítí dekorační LED pásky značky Vocolinc v obýváku a kuchyni v případě, že televizi zapnu, ale zároveň zde mám ještě přidanou podmínku, že už musí být po západu slunce. A jak jsem zmínil v úvodu, díky této zásuvce a podpoře Alexy přes ni mohu televizi zapínat hlasovým povelem.

Automatizace bylo v tomto případě nutné vytvořit hned dvě – v první je jako spouštěč (trigger) nastavena úroveň spotřeby televize (tím poznám, že došlo k jejímu zapnutí) + podmínka západ slunce. V druhé je to přesně naopak – spouštěčem je západ slunce a podmínkou je spotřeba TV.

Dále mám vytvořenou třetí podmínku, která hlídá pokles spotřeby TV (vypnutí) a následně spustí minutový časovač, po kterém dojde k vypnutí obou LED pásků. Časovač používám z toho důvodu, aby nám LED pásky poskytly dostatek světla na odchod z místnosti v případě, že už jsou televize i další světla vypnuté.

Geolokační automatizace aromatického difuzéru

Pro provonění domácnosti už několik let používám aromatický difuzér MR Loire. Ten sám o sobě disponuje časovačem a možnostmi automatického zapínání/vypínání. Vzhledem k faktu, že s manželkou oba dost často cestujeme a často nebýváme několik dní doma, nepřišlo mi úplně efektivní, aby v takové dny difuzér běžel a uvolňoval vůni. Jasně, nabízelo by se vždy ručně upravovat časovač, nebo jej ručně odpojovat ze sítě, nicméně mnohem lepší je vytvořit si automatizaci s využitím chytré zásuvky a geolokační podmínky v Home Assistantovi (aplikace Xiaomi je bohužel neumí).

V praxi to vypadá tak, že pokud můj i manželky telefon opustí nastavenou geolokační zónu a zároveň je splněna podmínka, že se do ní ani jeden z nás nevrátíme do 180 minut, dojde k vypnutí zásuvky. Jakmile se do zóny jeden z nás vrátí a zároveň je splněna podmínka, že není noc, jelikož na noc difuzér vždy vypínáme, dojde opět k jeho zapnutí.

Možností pokročilých automatizací navázaných na další zařízení v domácnosti, které vůbec nemusejí být od jednoho výrobce, nabízí Home Assistant téměř nekonečné množství. Mým cílem bylo vám ukázat, že i tak základní a poměrně jednoúčelový produkt, jako je právě chytrá zásuvka od Xiaomi, může s využitím pokročilejších pokynů získat zcela nové funkce.

Závěrečné hodnocení

Chytrá zásuvka Xiaomi Smart Plug 2 dělá přesně to, co byste od ní očekávali. Ani při připojení spotřebičů s vyšším příkonem (například vířivka) nedochází k zahřívání. Díky vestavěné paměti stavu spínače se zásuvka při výpadku proudu vrátí do původního stavu. Samozřejmostí je i přepěťová ochrana či plášť vyrobený z nehořlavého materiálu. V útrobách se nachází několik senzorů, které vás prostřednictvím notifikace v mobilní aplikaci upozorní na případnou vyšší proudovou zátěž či možnost přehřátí.

Velkou výhodou této zásuvky je její snadné začlenění do ekosystému Home Assistanta, díky čemuž ji lze prostřednictvím automatizací propojit s dalšími produkty v domácnosti, které vůbec nemusejí pocházet od Xiaomi. Za cenu pohybující se okolo 350 Kč jde o velmi zajímavou investici. Zakoupit ji můžete na XiaomiCesko.cz, případně na Alza.cz.

Za drobnou nevýhodu považuji o něco větší tělo – konkurence, například od značky Shelly, nabízí o poznání kompaktnější modely, nicméně zase stojí zhruba o 150 Kč více. Lépe by mohlo být vyřešeno i umístění stavové diody, kterou si při připojení některých typů zástrček zakryjete.