Chytrou domácnost od Googlu bude pohánět Gemini AI! Máme podobu mobilní aplikace

- Google se chystá na velkou proměnu aplikace pro správu chytré domácnosti
- Hlavní roli bude hrát redesign a umělá inteligence Gemini
- Představení nové podoby oficiálně proběhne 1. října letošního roku
Pokud si chcete snadno a rychle zařídit chytrou domácnost bez větších starostí a překážek, sáhnete patrně po řešení spadajícím do „velké trojice“ – Google Home, Apple HomeKit či Home Assistant. Jedná se sice o poměrně pohodlné řešení, avšak za cenu řady omezení. Tato omezení se snaží velké korporace odstranit implementací nejnovějšího trendu, kterým je umělá inteligence. Nejdále je v tomto ohledu Google, jenž se pomalu, ale jistě připravuje na integraci své vlastní AI s názvem Gemini.
V hlavní roli Gemini
Google připravuje spuštění nové, redesignované aplikace obohacené o Gemini na vlastním eventu, jenž je naplánovaný na 1. říjen, nicméně serveru AndroidAuthority.com se podařilo dostat se k nové podobě aplikace Home s označením v3.41.50.3 s předstihem. Úvodní obrazovka přepracované aplikace představí Gemini for Home.
V hlavní roli je pochopitelně AI Gemini, která nahrazuje Google Assistant. Úvodní obrazovka s představením novinek také zmiňuje, že připravovaný reproduktor Google Home Speaker bude nabízet 360° zvuk. Za zmínku stojí také poznámka, že některé funkce budou vyžadovat připravované předplatné Google Home Premium.
Není od věci zmínit, že Google přepracoval řadu ikon a nabídek. Například záložky Aktivita a Automatizace byly přesunuty a mají nové ikony a také mírně odlišný vzhled. V chystaném uživatelském rozhraní se bude pravděpodobně také nacházet tlačítko Vytvořit, větší detaily ale o něm Android Authority nepíše. Detailní pohled nabízí jak screenshoty z aplikace, tak i video, se kterými se server Android Authority pochlubil.
Obrazovka konverzace Ask Home také známému serveru prozatím nefungovala, což se dalo předpokládat. Uživatelé budou moci odpovídat palcem nahoru nebo dolů a poskytovat tak zpětnou vazbu. Budou také moci obnovit odpověď pomocí tlačítka pro obnovení. V pravém horním rohu se nachází další tlačítko, které spustí novou konverzaci. Ačkoli je tento první pohled na novou podobu aplikace Google Home více než zajímavý, na finální představení si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.