Dvě v jednom? Tuhle 10000mAh powerbanku snadno rozlomíte na dvě

- Nimble SharePower je poměrně unikátní powerbanka na cesty
- V případě potřeby ji lze rozlomit na dvě poloviny
- Celkem tak můžete nabíjet až čtyři různá zařízení
Powerbanka je běžnou součástí každodenní výbavy řady z nás. Ostatně s sebou nosíme stále více elektronických zařízení a dávno pryč jsou doby, kdy telefony vydržely na jedno nabití i týden. Ačkoli by se mohlo zdát, že vybrat si tu správnou je poměrně jednoduché, opak je pravdou – už jen vybrat si tu správnou kapacitu nemusí být úplně snadný úkol. A co potom vybrat pro případy, kdy máte nějaké specifické požadavky, například když se chcete o jednu powerbanku podělit s někým jiným? Nimble SharePower nabízí překvapivě elegantní řešení.
Šikovná powerbanka pro jednoho i pro dva
Na první pohled se jedná o standardní powerbanku s kapacitou 10000 mAh a integrovaným opleteným USB-C kabelem. Až potud je vše v pořádku. Čím je ale specifická je možnost ji doslova rozpůlit na dvě 5000mAh powerbanky v případě potřeby. Obě poloviny jsou k sobě přichyceny pomocí magnetů a každá polovina obsahuje kabel USB-C. Levá polovina má opletený kabel o délce 18 centimetrů a lze jej zasunout dovnitř, když jsou obě poloviny spojeny a kabel se nepoužívá. Pravá polovina powerbanky má pro změnu jen krátký vyskakovací USB-C konektor.
Po spojení disponují obě poloviny nabíjecím výkonem až 35 W pro rychlé nabíjení iPhonu, a když jsou oddělené, každá polovina nabízí nabíjení s výkonem 20 W. K dispozici jsou dva další porty USB-C, po jednom na každé straně, takže při oddělení powerbanky lze nabíjet až čtyři zařízení najednou a při spojení tři. I když je nabíjení 20 W trochu pomalé, protože modely iPhone 17 Pro vyžadují pro rychlé nabíjení nabíječku s vyšším výkonem, vzhledem k variabilitě toho, jak lze powerbanku používat, jí to lze poměrně snadno odpustit.
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Je zde LCD displej, který vám ukazuje zbývající úroveň nabití, ať už jsou obě poloviny spojeny, nebo odděleny, a jde o promyšlený design. Levá polovina je vybavena kontrolkami, takže můžete sledovat stav baterie, i když je oddělena, a pravá polovina zobrazuje hodnotu v procentech. Jakmile se obě poloviny spojí, hodnota v procentech se změní na součet obou baterií namísto pouhého stavu baterie pravé poloviny. Při rychlém nabíjení zařízení svítí zelená kontrolka PD. Nimble SharePower je k dispozici v bílé, modré a růžové barvě za 80 dolarů, tedy přibližně dva tisíce korun s daní.