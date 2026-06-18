Síti Threads se nad očekávání daří, každý měsíc ji používá přes půl miliardy lidí

- Sociální sít Threads za téměř tři roky své existence překonala významný milník
- Každý den ji využívá více než 500 milionů aktivních uživatelů
- Podle Marka Zuckerberga je ale potenciál Threads mnohem vyšší
Mezi sociálními sítěmi je v posledních letech poměrně velký přetlak, přičemž není velkým tajemstvím, že některé vznikly bez většího plánování a příprav. Mezi ně bezesporu lze počítat sociální síť Threads, která vznikla jako reakce na chaos okolo Twitteru, jeho převzetí excentrickým miliardářem Elonem Muskem a následnou změnu na síť X. Ačkoli byly Threads ušité horkou jehlou, vzhledem k tomu, že za nimi stojí gigant Meta, dal se očekávat úspěch, byť současná čísla musela překvapit i samotnou Metu.
Threads aktivně využívá půl miliardy uživatelů
Sociální síť Threads totiž překročila hranici 500 milionů aktivních uživatelů za měsíc, přičemž tohoto milníku dosáhla těsně před třetím výročím spuštění platformy. Threads zaznamenaly v roce 2023 raketový start a dosáhly 100 milionů uživatelů dokonce rychleji, než ChatGPT. Generální ředitel Mark Zuckerberg uvedl, že podle něj by Threads mohly dosáhnout až jedné miliardy uživatelů, což už by byl úctyhodný milník.
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Meta uvádí, že počet denně aktivních uživatelů na Threads „po celém světě nadále výrazně roste“, přičemž vše je poháněno komunitami, které uživatelům umožňují prohlížet si a vytvářet příspěvky k různým tématům. Firma proto ukončuje beta verzi a přidává funkce, jako je centrum komunit v nabídce Threads, a dává komunitám jejich vlastní výraznou vizuální identitu. Meta nicméně stále rozhoduje, která témata dostanou vlastní komunitu. Ačkoli jich v prosinci na platformě bylo více než 200, šéf Threads Connor Hayes pro The Verge uvedl, že možnost zakládat komunity by mohla být k dispozici už v příštím roce.
Threads také zavádí novou funkci, která uživatelům poskytne větší kontrolu nad tím, co jim algoritmus zobrazuje ve feedu. Na začátku tohoto roku spustily Threads funkci Dear Algo, která uživatelům umožňuje veřejně sdílet, čeho by chtěli vidět více nebo méně, přičemž funkce Your Algo umožňuje Threads soukromě sdělit, co by uživatelé na svém algoritmu rádi změnili, nicméně tyto novinky jsou prozatím dostupné pouze v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.