Konec nerušeného procházení obsahu? Sociální síť Threads zaplaví reklamy

- Na sociální síť Threads míří reklamy, společnost Meta je globálně spustí už tento týden
- Celosvětovému spuštění reklam předcházelo loňské testování na vybraných trzích
- Sociální síť od Mety se může chlubit rychlým růstem, o čemž svědčí 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně
Před několika dny jsme vás na Smartmanii informovali, že sociální síti Threads se daří zejména na operačních systémech iOS a Android. V počtu aktivních uživatelů na mobilech dokonce překonává přímou konkurenci v podobě platformy X (dříve Twitter, pozn. red.) patřící miliardáři Elonu Muskovi. Stále ještě velmi mladá sociální síť se tak do předčasného důchodu rozhodně nechystá. I proto bylo jen otázkou času, než se na Threads ve velkém objeví reklamy. Podle společnosti Meta se tak stane už v průběhu tohoto týdne.
Reklamy pro všechny
Internetový gigant se implementaci reklam věnuje v novém blogovém příspěvku. Inzerce se v aplikaci Threads začne zobrazovat „globálně“ už v následujících dnech, konkrétně v týdnu, který začíná 26. ledna. Meta k tomuto kroku přistupuje zhruba dva a půl roku po spuštění platformy a také po loňském testování reklam na vybraných trzích.
Podle Mety jsou reklamy v Threads založeny na osvědčeném reklamním systému využívajícím umělou inteligenci. V praxi to znamená, že uživatelé mohou očekávat stejnou úroveň personalizace, na jakou jsou zvyklí z jiných platforem společnosti Meta, jmenovitě z Facebooku a Instagramu.
Během testovacího provozu prošly reklamy na Threads řadou úprav. Pracovalo se zejména na různých možnostech zobrazování a na praktických nástrojích pro inzerenty. Reklamy bude možné spravovat v prostředí Meta Bussines po boku účtů na Facebooku, Instagramu či WhatsAppu. Všechny účty vašeho firemního portfolia si tak budete moci prohlížet a spravovat z jednoho místa. K využití na Threads budou k dispozici i další reklamní formáty včetně příspěvků v poměru stran 4:5 či karuselů.