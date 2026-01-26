TOPlist

Konec nerušeného procházení obsahu? Sociální síť Threads zaplaví reklamy

Marek Bartík
Marek Bartík 26. 1. 15:00
0
Logo sociální sítě Threads na chytrém telefonu
  • Na sociální síť Threads míří reklamy, společnost Meta je globálně spustí už tento týden
  • Celosvětovému spuštění reklam předcházelo loňské testování na vybraných trzích
  • Sociální síť od Mety se může chlubit rychlým růstem, o čemž svědčí 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně

Před několika dny jsme vás na Smartmanii informovali, že sociální síti Threads se daří zejména na operačních systémech iOS a Android. V počtu aktivních uživatelů na mobilech dokonce překonává přímou konkurenci v podobě platformy X (dříve Twitter, pozn. red.) patřící miliardáři Elonu Muskovi. Stále ještě velmi mladá sociální síť se tak do předčasného důchodu rozhodně nechystá. I proto bylo jen otázkou času, než se na Threads ve velkém objeví reklamy. Podle společnosti Meta se tak stane už v průběhu tohoto týdne.

Reklamy pro všechny

Internetový gigant se implementaci reklam věnuje v novém blogovém příspěvku. Inzerce se v aplikaci Threads začne zobrazovat „globálně“ už v následujících dnech, konkrétně v týdnu, který začíná 26. ledna. Meta k tomuto kroku přistupuje zhruba dva a půl roku po spuštění platformy a také po loňském testování reklam na vybraných trzích.

Společnost Meta doprovodila informaci o chystaném spuštění reklam na Threads také touto pozoruhodně rozmazanou ukázkou z praxe

Podle Mety jsou reklamy v Threads založeny na osvědčeném reklamním systému využívajícím umělou inteligenci. V praxi to znamená, že uživatelé mohou očekávat stejnou úroveň personalizace, na jakou jsou zvyklí z jiných platforem společnosti Meta, jmenovitě z Facebooku a Instagramu.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

WhatsApp chystá změnu skupinových chatů, noví členové dostanou užitečný kontext

Během testovacího provozu prošly reklamy na Threads řadou úprav. Pracovalo se zejména na různých možnostech zobrazování a na praktických nástrojích pro inzerenty. Reklamy bude možné spravovat v prostředí Meta Bussines po boku účtů na Facebooku, Instagramu či WhatsAppu. Všechny účty vašeho firemního portfolia si tak budete moci prohlížet a spravovat z jednoho místa. K využití na Threads budou k dispozici i další reklamní formáty včetně příspěvků v poměru stran 4:5 či karuselů.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)
WhatsApp chystá změnu skupinových chatů, noví členové dostanou užitečný kontext
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Nečekaná změna: procesory pro budoucí iPhony má vyrábět Intel
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
1
Nové rozhraní Siri v iOS 18
Nečekaný tah Applu. Nová Siri dorazí v únoru, pak přijde další nášup novinek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:45
4
Chytrý telefon iPhone Air
Apple tvrdil, že to nejde: Číňané narvali fyzickou SIM do iPhonu Air
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
1

Kapitoly článku