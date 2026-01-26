WhatsApp chystá změnu skupinových chatů, noví členové dostanou užitečný kontext

- Připojení se k nové skupinové konverzaci umí být někdy matoucí
- WhatsApp testuje funkci, která by nováčky ve skupinových chatech měla rychle dostat do obrazu
- K přečtení by měli dostat až 100 zpráv za posledních 14 dní
Pravděpodobně jste se s těmito situacemi setkali – jste členy déle trvající skupinové konverzace a rázem přizvete někoho nového, komu musíte vysvětlovat vše od začátku, případně jste naopak vy tím nováčkem, který neví, „kudy běží zajíc“ a ptá se na věci, které se před chvíli řešili, ale vy jste u toho nebyli. Zatímco některé chatovací služby umožňují novým členům přístup k celé historii konverzace (což je ne vždy praktické), jiné naopak nabízí nováčkům čistý štít. WhatsApp se nyní rozhodl tuto situaci na své chatovací platformě vyřešit po svém.
Snadnější zapojení se do skupinové konverzace
Často žádaná funkce je nyní k dispozici pro malou skupinu beta testerů prostřednictvím TestFlight, jak upozornil server WABetaInfo. Meta spustila beta verzi WhatsApp na TestFlight, která umožňuje členům skupiny zvolit, zda chtějí sdílet nedávnou historii chatů s novým členem, kterého právě přidali, a to až 100 posledních zpráv sdílených ve skupině za posledních 14 dní. Web také uvádí, že zprávy sdílené pomocí této funkce jsou zvýrazněny jinou barvou, takže je noví členové mohou v konverzaci snáze rozpoznat.
Přístup k minulým zprávám je běžnou a užitečnou funkcí mnoha platforem pro zasílání zpráv, která novým členům pomáhá rychle se zorientovat v nedávných diskusích a získat přístup k důležitým informacím v závislosti na kontextu skupinového chatu. Ačkoli má sdílení starších konverzací své nesporné výhody, může být tato novinka i velmi snadno zneužita, neboť sdílení historie chatu s novými příchozími probíhá bez vědomí ostatních účastníků. Je nicméně možné, že WhatsApp i tuto věc časem vyřeší.
WhatsApp se nyní připravuje na zavedení této funkce do ostrého provozu, byť prozatím si ji mohou vyzkoušet jen vyvolení beta testeři. Stejně jako u většiny testovacích funkcí zatím není stanoven termín pro zpřístupnění širšímu publiku, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve. Vzhledem k tomu, že se tato funkce testuje také na platformě Android, pravděpodobně nebude trvat dlouho, než dojde k jejímu oficiálnímu uvedení.