TOPlist

WhatsApp chystá změnu skupinových chatů, noví členové dostanou užitečný kontext

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 1. 13:30
0
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)
  • Připojení se k nové skupinové konverzaci umí být někdy matoucí
  • WhatsApp testuje funkci, která by nováčky ve skupinových chatech měla rychle dostat do obrazu
  • K přečtení by měli dostat až 100 zpráv za posledních 14 dní

Pravděpodobně jste se s těmito situacemi setkali – jste členy déle trvající skupinové konverzace a rázem přizvete někoho nového, komu musíte vysvětlovat vše od začátku, případně jste naopak vy tím nováčkem, který neví, „kudy běží zajíc“ a ptá se na věci, které se před chvíli řešili, ale vy jste u toho nebyli. Zatímco některé chatovací služby umožňují novým členům přístup k celé historii konverzace (což je ne vždy praktické), jiné naopak nabízí nováčkům čistý štít. WhatsApp se nyní rozhodl tuto situaci na své chatovací platformě vyřešit po svém.

Snadnější zapojení se do skupinové konverzace

Často žádaná funkce je nyní k dispozici pro malou skupinu beta testerů prostřednictvím TestFlight, jak upozornil server WABetaInfo. Meta spustila beta verzi WhatsApp na TestFlight, která umožňuje členům skupiny zvolit, zda chtějí sdílet nedávnou historii chatů s novým členem, kterého právě přidali, a to až 100 posledních zpráv sdílených ve skupině za posledních 14 dní. Web také uvádí, že zprávy sdílené pomocí této funkce jsou zvýrazněny jinou barvou, takže je noví členové mohou v konverzaci snáze rozpoznat.

Sdílení historie skupinové konverzace s nově příchozím uživatelem na WhatsAppu
Sdílení historie skupinové konverzace s nově příchozím uživatelem na WhatsAppu

Přístup k minulým zprávám je běžnou a užitečnou funkcí mnoha platforem pro zasílání zpráv, která novým členům pomáhá rychle se zorientovat v nedávných diskusích a získat přístup k důležitým informacím v závislosti na kontextu skupinového chatu. Ačkoli má sdílení starších konverzací své nesporné výhody, může být tato novinka i velmi snadno zneužita, neboť sdílení historie chatu s novými příchozími probíhá bez vědomí ostatních účastníků. Je nicméně možné, že WhatsApp i tuto věc časem vyřeší.



WhatsApp, rodičovská kontrola



Nepřehlédněte

WhatsApp konečně řeší bezpečnost dětí. Zavádí šikovnou novinku pro rodiče

WhatsApp se nyní připravuje na zavedení této funkce do ostrého provozu, byť prozatím si ji mohou vyzkoušet jen vyvolení beta testeři. Stejně jako u většiny testovacích funkcí zatím není stanoven termín pro zpřístupnění širšímu publiku, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve. Vzhledem k tomu, že se tato funkce testuje také na platformě Android, pravděpodobně nebude trvat dlouho, než dojde k jejímu oficiálnímu uvedení.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Nečekaná změna: procesory pro budoucí iPhony má vyrábět Intel
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
1
Nové rozhraní Siri v iOS 18
Nečekaný tah Applu. Nová Siri dorazí v únoru, pak přijde další nášup novinek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:45
4
Chytrý telefon iPhone Air
Apple tvrdil, že to nejde: Číňané narvali fyzickou SIM do iPhonu Air
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
1
iPhone za americkou vlajkou (ilustrační obrázek)
Microsoft má klíče k vašim datům. A klidně je předá úřadům
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
3

Kapitoly článku