X ztrácí půdu pod nohama. Konkurenční síť Threads ji na mobilech slušně drtí

- Na mobilních platformách se sociální síti Threads nadmíru daří
- Co se týče denních aktivních uživatelů, výrazně poráží svého rivala jménem X (dříve Twitter)
- Pokud se ale započtou i uživatelé na webu, mají Threads stále ještě co dohánět
Není žádným velkým tajemstvím, že sociální síť Threads vznikla jako reakce ze strany Mety na odkoupení Twitteru miliardářem Elonem Muskem. Mikroblogovací platforma poskytla alespoň na chvíli útočiště pro všechny nespokojené uživatele Twitteru (dnes známého pod názvem X), přičemž nebylo jasné, zda půjde jen o „trucpodnik“, nebo životaschopnou sociální síť. V tom máme nyní jasno, přičemž Elon Musk z toho mít velkou radost nebude.
Threads vládne na mobilech, na celkové vítězství to ale nestačí
Společnost Similarweb zabývající se průzkumem trhu totiž uvádí, že síť Threads zaznamenala k 7. lednu 2026 celosvětově 141,5 milionu aktivních uživatelů denně na platformách iOS a Android, zatímco X zaznamenalo „jen“ 125 milionů aktivních mobilních uživatelů denně. Data naznačují, že Threads předstihly X na mobilních zařízeních někdy mezi koncem října a začátkem listopadu 2025, a to po delším období stabilního růstu, nikoli po náhlém výkyvu, což je pozitivní zpráva.
Zatímco X nadále přitahuje více mobilních uživatelů než Threads ve Spojených státech, Similarweb odhaduje, že denní aktivní mobilní uživatelská základna X v USA výrazně poklesla, a to přibližně na polovinu oproti předchozímu roku, zatímco Threads nadále získává na popularitě. Navzdory nárůstu Threads v mobilních zařízeních ukazují údaje Similarweb, že X si udržuje rozhodující náskok, pokud se započítá i používání webu.
K 13. lednu 2026 lákalo X odhadem 145,4 milionu denních návštěvníků webu, zatímco Threads přibližně 8,5 milionu denních návštěvníků webu. Pokud se spojí uživatelé na mobilních a webových platformách, odhaduje se, že se X přehoupne přes 270 milionů denních uživatelů, zatímco Threads mají celkem přibližně 150 milionů denních uživatelů napříč platformami. I když je tedy porážka X ze strany Threads stále ještě daleko, může mít Mark Zuckerberg radost, neboť jeho nejmladší sociální síti se nadmíru daří.