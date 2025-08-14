TOPlist

Threads je stále oblíbenější, síť překonala 400 milionů aktivních uživatelů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 8. 9:00
0
Logo Threads na obrazovce telefonu
  • Sociální síť Threads stále nabírá nové aktivní uživatele
  • Zuckerberg se pochlubil s překonáním milníku v podobě 400 milionů měsíčních aktivních uživatelů
  • Jen letos by mladá sociální síť mohla přivítat 100 milionů nových uživatelů

Sociální síť Threads zažila poměrně velký nástup. Alternativa k Twitteru, který se v té době měnil na současné X, budila velké naděje a zvědavost nejednoho uživatele. Ačkoli ruch okolo nové sítě postupně ustal, růst uživatelů se podle všeho nezastavil, což může těšit především Marka Zuckerberga a jeho Metu. Po dvou letech od spuštění se totiž zdá, že Threads byla s trochou nadsázky trefa do černého, alespoň podle oznámení samotného Zuckerberga v příspěvku právě na Threads.

Threads se nadmíru daří

„Threads rostou a rostou, právě jsme překonali 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně,“ pochlubil se Zuckerberg. Naposledy se Meta chlubila měsíčními aktivními uživateli 30. dubna během oznámení výsledků za 1. kvartál roku 2025, přičemž na konci 4. kvartálu 2024, který pro Metu končí v lednu, byl počet měsíčních uživatelů sympatických 320 milionů, tudíž platforma se stále může těšit z poměrně rychlého růstu.

Příspěvek Marka Zuckerberga na Threads
Mark Zuckerberg se pochlubil zajímavým milníkem

Pokud bude tento trend pokračovat, mohl by se v letošním roce zvednout počet měsíčních aktivních uživatelů o 100 milionů, čímž by se relativně mladá sociální síť zase o kousek přiblížila svému velkému konkurentu v podobě X. Od chvíle, kdy se sociální síť stáhla z burzy, již nezveřejňuje počty aktivních uživatelů, tudíž veškerá čísla jsou pouze odhady, které nelze nijak verifikovat. Pokud lze věřit slovům bývalé generální ředitelky X Lindy Yaccarino, v dubnu se mohla platforma pochlubit zhruba 600 miliony měsíčních aktivních uživatelů.



Logo sociální sítě Threads



Nepřehlédněte

Klon Twitteru nabírá na popularitě! Threads má denně přes 100 milionů aktivních uživatelů

Threads se v poslední době daří. Síť přidala vlastní systém přímého posílání soukromých zpráv bez vazby na Instagram, podporu pro označování spoilerů, speciální feed fediverse, nástroj pro zvýrazňování a další. Také stojí za zmínku, že síť Threads oznámila změnu ve vedení – Connor Hayes od příštího měsíce převezme každodenní agendu od Adama Mosseriho, přičemž stále bude jeho podřízený. Bude tedy zajímavé sledovat, jak to případně ovlivní směřování aplikace nebo tempo jejího růstu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Postavy z League of Legends
Největší změna v historii League of Legends? Hra přichází s novým způsobem ovládání
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Wednesday 2
Druha řada Wednesday rekordy nezlomila. Ma stejný rozjezd jako ta první
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:30
0
Tim Cook a čínská AI
Trump opět zařadil se svými cly zpátečku, výrazně tím pomohl Applu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
0
Transparentní Nintendo Game Boy
Toto je nejprůhlednější Game Boy na světě! Transparentní jsou i plošné spoje
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0

Kapitoly článku