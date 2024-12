Klon Twitteru nabírá na popularitě! Threads má denně přes 100 milionů aktivních uživatelů

Síť Threads Marka Zuckerberga se poprvé pochlubila denním počtem uživatelů

Těch na konkurenci sítě X každý den dorazí na 100 milionů, na měsíční bázi je to poté 300 milionů

V příštím roce by na Threads měly dorazit reklamy

Sociální síť Threads vznikla poměrně narychlo jako reakce na Elona Muska a jeho kroky okolo Twitteru (nyní X), což ostatně přiznal také sám Mark Zuckerberg, zakladatel a generální ředitel Mety. Podle všeho se mu ale tento krok náramně vyplatil – Meta poprvé zveřejnila denní počet aktivních uživatelů Threads, který je velmi pozitivní. Platforma také překonala hranici 300 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Threads se řečí čísel velmi daří

Threads má v současné chvíli více než 100 milionů denních aktivních uživatelů, jak začátkem týdne oznámil generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg. Jedná se o významný milník nejen proto, že jde o velké číslo, ale také z toho důvodu, že je to vůbec poprvé, kdy Meta veřejně zmiňuje počet denních aktivních uživatelů. V posledních týdnech se Meta velmi hlasitě vyjadřovala o růstu Threads, především pak poté, co se na konkurenční Bluesky nahrnula řada nových uživatelů. Zatímco služba Bluesky tracker uvádí, že tato platforma má v současné době něco přes 25 milionů celkových uživatelů, Zuckerberg se v pondělí podělil o to, že Threads má více než 300 milionů měsíčních aktivních uživatelů.

Zuckerbergova nejmladší sociální síť také zrychlila vydávání nových funkcí, včetně aktualizací, které se inspirovaly zmíněnou sociální sítí Bluesky, jako jsou soukromé kanály a kurátorské seznamy účtů, které lze sledovat. Meta také testuje možnost zvolit si vlastní výchozí kanál, což je velmi žádaná změna. Ne všechny změny nicméně vyvolávají úsměv na tváři – Threads velmi pravděpodobně budou začátkem příštího roku „obohaceny“ o reklamní sdělení.