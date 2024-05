Meta platí tvůrcům na Threads, vydělat si mohou téměř 120 tisíc Kč

Meta spustila bonusový program pro některé tvůrce na síti Threads

Někteří si tak mohou vydělat až 5 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 116 tisíc Kč

Zatím ale pouze ve Spojených státech

Sociální síť Threads, odpověď společnosti Meta na Muskovu X, nedávno překročila hranici 150 milionů měsíčních uživatelů. To ovšem neznamená, že by hodlala usnout na vavřínech. Naopak, aby popularitu této nové sítě ještě zvýšila, rozhodla se pro ni spustit časově omezený bonusový program.

Ten je určen pouze pro vybrané tvůrce, kteří poté dostávají peněžní odměny na základě počtu zobrazení a frekvence „postování“ svých příspěvků. V současné době je program omezen pouze na tvůrce v USA, společnost ale uvedla, že v případě úspěchu může program rozšířit i do dalších regionů.

Podmínky získání bonusu

Existuje také konkrétní návod na to, jaký druh příspěvků má na bonusový program nárok. Jeden z požadavků například uvádí, že příspěvek musí získat alespoň 2 500 zobrazení. Kromě toho také příspěvek, který by chtěl o bonus usilovat nesmí obsahovat žádný materiál chráněný autorskými právy, ani nesmí být nijak propagován.

Mimo to by neměl obsahovat vodoznak nějaké jiné platformy, jako je například TikTok nebo YouTube. Také se nesmí jednat o spolupráci s nějakou jinou značkou, což je u úspěšných influencerů poměrně častý případ. Co naopak obsahovat musí, je nějaký text.

Pro vyplacení bude potřeba dosáhnout minimální částky

Tvůrci si mohou své výdělky zkontrolovat na speciálním panelu a možná budou muset i vydělat nějakou minimální částku, aby jim odměna mohla být vyplacena.

„V některých případech musíte vydělat minimální částku, abyste bonusovou výplatu obdrželi. Pokud této minimální částky nedosáhnete, žádnou odměnu nedostanete, ale můžete být v budoucnu pozváni k účasti na jiné bonusové příležitosti,“ vysvětluje společnost.

Co tím Meta sleduje

Otázkou zůstává, jestli se takto Meta snaží jen přilákat úspěšné tvůrce na svojí novou platformu, nebo je za kampaní něco více. Například by mohla motivovat influencery, aby nás tolik nezahlcovali různými propagacemi, a více se soustředili na kreativní obsah.

Nebo by mohla chtít takto úspěšný obsah využít k tréninku své umělé inteligence, kvůli čemuž potřebuje nějaký doprovodný text, a naopak zakazuje obsah chráněný autorskými právy, čímž by se mohla chtít bránit nějakým potenciálním soudním sporům.

Ať už je to jakkoliv, úspěšní tvůrci toto rozhodnutí jistě ocení, i přesto, že se nejedná o tak velké bonusy, jaké Meta v minulosti rozdávala například tvůrcům Reels na Instagramu.