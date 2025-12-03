Nová trilogie Zaklínače do šesti let? CD Projekt RED odhalil ambiciózní plán

- Zaklínač 4 nebude posledním dílem série
- Polské studio CD Projekt RED plánuje rovnou celou novou trilogii
- Rozestupy mezi jednotlivými díly by navíc měly být co možná nejkratší
Třetí díl videoherního Zaklínače od polského studia CD Projekt RED patří podle mnohých hráčů i kritiků mezi nejlepší hry, které kdy vzniknuly. Není proto divu, že chystané čtvrté pokračování budí nejen emoce, ale také velká očekávání. To studio ještě více přiživilo nedávno zveřejněnými záběry z technologického dema, které vypadají nadmíru dobře. Během zveřejnění finančních výsledků spoluzakladatel a výkonný ředitel Michał Nowakowski učinil několik komentářů nejen ohledně Zaklínače 4, ale také Zaklínače 5 a 6, které by měly být podle všeho vydány v průběhu šesti let.
Kratší pauzy mezi jednotlivými díly
Nowakowski toto poměrně překvapivé oznámení konkrétně furmuloval takto: „CD Projekt Red používá UE5 pro Zaklínače 4 již téměř čtyři roky a jsme velmi spokojeni s tím, čeho jsme dosáhli. Jsme také spokojeni s tím, jak se engine vyvíjí díky úsilí týmu Epic, a rovněž jak se učíme ho využít v obrovské hře s otevřeným světem, jakou má být Zaklínač 4.“ Dále poznamenává, že podle jeho názoru by další hry měly být vydávány v kratších intervalech než v posledních letech.
A jak již dříve prohlásil, „naším plánem stále je vydat celou trilogii v průběhu šesti let, což znamená, že mezi Zaklínačem 4 a Zaklínačem 5, mezi Zaklínačem 5 a Zaklínačem 6 atd. bude kratší doba vývoje.“ Tvrzení je to poměrně odvážné, nicméně není zcela nereálné – kupříkladu studiu Insomniac Games se podobný vývojový cyklus daří držet u jejich titulů s komiksového světa Spider-Mana, avšak je nutné poznamenat, že všechny tři tituly z této série do značné míry sdílejí otevřený svět, přičemž prostřední díl s podtitulem Miles Morales je výrazně kratší.
Jakou strategii bude chtít CD Projekt RED zvolit, aby se jim podařilo naplnit tento ambiciózní plán prozatím není jasné. Během vývoje se může vyskytnout mnoho překážek a odklady nejsou ve videoherním prostředí ničím výjimečným, je tedy otázkou, zda se podaří polskému studiu dostát svému slovu.