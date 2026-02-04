Nejroztomilejší reproduktor na trhu? IKEA má novinku, na kterou se budou stát fronty

- IKEA nelení a rozšiřuje svou kolekci Grejsimojs
- Ta je zaměřena primárně na děti, jejich hravost a představivost
- Švédský gigant kolekci doplňuje o sympatický reproduktor
V rámci nové kolekce Grejsimojs, která je k dispozici i v Česku, najdeme opravdu velké množství všemožných doplňků. Od stylových a hravých lampiček, přes taburet s úložným prostorem, paraván, až třeba po věšák ve tvaru kaktusu. Nabídka je tedy opravdu bohatá a nyní ji rozšiřuje roztomilý reproduktor.
Fialová myška s Bluetooth
Nejnovějším členem rodinky Grejsimojs se stává přenosný Bluetooth reproduktor s fialovým kabátkem, který má tvar myši. Samotný reproduktor je na místě hlavy a na první pohled je evidentní, že je zaměřen primárně na mladší uživatele. Ačkoliv je audio trh nasycený, švédský gigant na něm dokáže díky originálnímu designu vyniknout.
Mezi jeho nejslavnější počiny patří malý, levný a voděodolný reproduktor Vappeby, který je k dispozici za 299 korun a můžete si ho vzít klidně i do sprchy. Myší reproduktor Grejsimojs asi přímo do sprchy vhodný nebude, ale krytí IP44 znamená, že do koupelny ho klidně vzít můžete a nějaké to lehčí postříkání vodou ho nijak nerozhodí.
Malý, roztomilý a vytrvalý
Konstrukce reproduktoru je kompletně plastová a jeho nohy jsou potaženy silikonem, aby neklouzaly. Ocásek, který zároveň slouží jako poutko k pověšení nebo přenášení, je pak vyroben z polyesteru. Kompletní rozměry této roztomilé novinky jsou 130 × 90 × 86 mm, takže je opravdu příjemně kompaktní a vejde se prakticky kamkoliv.
Reproduktor obsahuje 40mm budič, dosahuje nejvyššího výkonu 2 W a má frekvenční rozsah 150 Hz – 19 000 Hz. Nejedná se o stereo reproduktor, ale lze ho připojit k dalšímu reproduktoru (či reproduktorům) a výrazně tak zlepšit zvukový zážitek. Skvělá je i výdrž, která by se měla při 50% hlasitosti vyšplhat až na 24 hodin. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor ve spodní části.
Cena a dostupnost
Propojení s telefonem, počítačem nebo jiným zařízením obstarává tradiční Bluetooth a za zmínku stojí i to, že za designem tohoto reproduktoru stojí polská návrhářka Marta Krupińska. Reproduktor Grejsimojs pomalu míří do prodeje a k dispozici je prozatím v Anglii, Švédsku a Německu, kde vychází na 15 euro (365 korun). V Česku se prozatím neprodává, ale nepochybně se ho dočkáme.