Konec tápání ve tmě: IKEA má v nabídce chytrý pohybový senzor jen za 199 Kč

- Nový senzor z IKEA za vás rozsvítí či zhasne světlo, aniž byste museli sahat po vypínači
- IKEA zahájila prodej nového chytrého senzoru pohybu, který můžete připojit až k 10 světelným zdrojům najednou
- Novinku si můžete pořídit za pouhých 199 korun, přičemž jí nechybí ani podpora standardu Matter
Pohybové senzory patří k nenápadným, ale zároveň velmi praktickým prvkům moderní domácnosti, kde usnadňují automatické rozsvěcování světel a přispívají k úspoře energie. Tyto senzory, mezi něž patří i novinka od IKEA s názvem MYGGSPRAY, dokážou reagovat na přítomnost člověka a samy rozsvítit či zhasnout světlo, aniž by bylo nutné sahat po vypínači. Potěší i podpora standardu Matter či příznivá cena, kterou nábytkářský gigant nastavil na 199 korun.
Budiž světlo!
Bezdrátový senzor je podle IKEA vhodný pro vnitřní i venkovní použití, čemuž ostatně odpovídá i stupeň krytí IP67, který praktickému udělátku poskytuje kompletní ochranu proti prachu a částečně i proti vodě. MYGGSPRAY najde uplatnění například v garáži, na schodišti nebo zkrátka tam, kde zrovna potřebujete automatické rozsvěcování. Senzor můžete připojit až k 10 světelným zdrojům najednou, díky čemuž snadno osvětlíte delší chodbu nebo větší místnost či venkovní prostor, například terasu nebo příjezdovou cestu. Vhod jistě přijde i možnost přepínat mezi denním a nočním režimem a vypnutím po jedné nebo pěti minutách.
Senzor na baterky
O napájení se stará dvojice AAA baterií, které nicméně v balení nenajdete. Absence nabíjení přes USB-C na první dobrou trochu zamrzí, vybitou baterii však můžete snadno a rychle vyměnit za novou – třeba dobíjecí, kterou v IKEA najdete pod názvem LADDA (podobné řešení pochopitelně nabízejí i další obchodníci, pozn. red.)
Jednou z hlavních předností nového senzoru je podpora univerzálního standardu Matter, díky kterému jej můžete snadno přidat do chytré domácnosti, ať už používáte Google Home, Amazon Alexa, Apple Homekit a další. Připomínáme, že k instalaci a ovládání senzoru budete potřebovat hub s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout i po hubu DIRIGERA přímo od skandinávského nábytkáře.