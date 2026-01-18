TOPlist

Konec tápání ve tmě: IKEA má v nabídce chytrý pohybový senzor jen za 199 Kč

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 1. 12:00
Senzor Ikea Myggspray
  • Nový senzor z IKEA za vás rozsvítí či zhasne světlo, aniž byste museli sahat po vypínači
  • IKEA zahájila prodej nového chytrého senzoru pohybu, který můžete připojit až k 10 světelným zdrojům najednou
  • Novinku si můžete pořídit za pouhých 199 korun, přičemž jí nechybí ani podpora standardu Matter

Pohybové senzory patří k nenápadným, ale zároveň velmi praktickým prvkům moderní domácnosti, kde usnadňují automatické rozsvěcování světel a přispívají k úspoře energie. Tyto senzory, mezi něž patří i novinka od IKEA s názvem MYGGSPRAY, dokážou reagovat na přítomnost člověka a samy rozsvítit či zhasnout světlo, aniž by bylo nutné sahat po vypínači. Potěší i podpora standardu Matter či příznivá cena, kterou nábytkářský gigant nastavil na 199 korun.

Budiž světlo!

Bezdrátový senzor je podle IKEA vhodný pro vnitřní i venkovní použití, čemuž ostatně odpovídá i stupeň krytí IP67, který praktickému udělátku poskytuje kompletní ochranu proti prachu a částečně i proti vodě. MYGGSPRAY najde uplatnění například v garáži, na schodišti nebo zkrátka tam, kde zrovna potřebujete automatické rozsvěcování. Senzor můžete připojit až k 10 světelným zdrojům najednou, díky čemuž snadno osvětlíte delší chodbu nebo větší místnost či venkovní prostor, například terasu nebo příjezdovou cestu. Vhod jistě přijde i možnost přepínat mezi denním a nočním režimem a vypnutím po jedné nebo pěti minutách.

Senzor na baterky

O napájení se stará dvojice AAA baterií, které nicméně v balení nenajdete. Absence nabíjení přes USB-C na první dobrou trochu zamrzí, vybitou baterii však můžete snadno a rychle vyměnit za novou – třeba dobíjecí, kterou v IKEA najdete pod názvem LADDA (podobné řešení pochopitelně nabízejí i další obchodníci, pozn. red.)



Jednou z hlavních předností nového senzoru je podpora univerzálního standardu Matter, díky kterému jej můžete snadno přidat do chytré domácnosti, ať už používáte Google Home, Amazon Alexa, Apple Homekit a další. Připomínáme, že k instalaci a ovládání senzoru budete potřebovat hub s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout i po hubu DIRIGERA přímo od skandinávského nábytkáře.

Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

