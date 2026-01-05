Praktická vychytávka z IKEA za 199 Kč! Senzor, který vás upozorní na únik vody

- KLIPPBOK je nový senzor od společnosti IKEA, který dokáže včas upozornit na únik vody v domácnosti
- Praktická vychytávka stojí pouze dvě stovky a k fungování potřebuje jednu AAA baterii
- Díky podpoře standardu Matter můžete senzor jednoduše integrovat do chytré domácnosti
Už se vám někdy stalo, že z některého z vašich spotřebičů začala kapat voda? Často to začíná nenápadně – naprasklou hadičkou, netěsnící pračkou nebo poruchou myčky. Přestože se na první pohled může zdát neškodný, i malý únik vody může vést k plísním, poškození elektroinstalace nebo výraznému zvýšení spotřeby vody. Abychom mohli předejít škodám, je třeba závadu odhalit co nejrychleji. Pro tyto účely může posloužit například nový senzor od společnosti IKEA, který vám navíc neudělá průvan v peněžence – stojí totiž pouze 199 Kč.
Šikovný pomocník
Nábytkářský gigant zařadil do sortimentu chytrých zařízení nový senzor s názvem KLIPPBOK, který po kontaktu s vodou začne pípat, díky čemuž vás včas upozorní na únik vody například za myčkou. Praktická vychytávka se vyznačuje malými rozměry (výška: 17 mm, délka: 70 mm, šířka: 40 mm), takže ji snadno umístíte například za pračku, pod dřez nebo na jiná místa, kde může dojít k úniku vody.
Nechybí podpora standardu Matter
O napájení se stará jedna AAA baterie, která není součástí balení. Na první dobrou trochu zamrzí absence nabíjení přes USB-C. Vybitou baterii však můžete snadno a rychle vyměnit za novou – třeba dobíjecí, kterou v nabídce IKEA naleznete pod názvem LADDA (podobné řešení pochopitelně nabízejí i další obchodníci, pozn. red.)
Hlavní výhodou je však podpora univerzálního standardu Matter, díky němuž můžete senzor snadno přidat do chytré domácnosti jako Google Home, Amazon Alexa či Apple Homekit. Pro instalaci a ovládání senzoru se neobejdete bez hubu s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout i po hubu DIRIGERA přímo od skandinávského nábytkáře.