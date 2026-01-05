TOPlist

Praktická vychytávka z IKEA za 199 Kč! Senzor, který vás upozorní na únik vody

Marek Bartík
Marek Bartík 5. 1. 15:00
0
Senzor úniku vody KLIPPBOK
  • KLIPPBOK je nový senzor od společnosti IKEA, který dokáže včas upozornit na únik vody v domácnosti
  • Praktická vychytávka stojí pouze dvě stovky a k fungování potřebuje jednu AAA baterii
  • Díky podpoře standardu Matter můžete senzor jednoduše integrovat do chytré domácnosti

Už se vám někdy stalo, že z některého z vašich spotřebičů začala kapat voda? Často to začíná nenápadně – naprasklou hadičkou, netěsnící pračkou nebo poruchou myčky. Přestože se na první pohled může zdát neškodný, i malý únik vody může vést k plísním, poškození elektroinstalace nebo výraznému zvýšení spotřeby vody. Abychom mohli předejít škodám, je třeba závadu odhalit co nejrychleji. Pro tyto účely může posloužit například nový senzor od společnosti IKEA, který vám navíc neudělá průvan v peněžence – stojí totiž pouze 199 Kč.

Šikovný pomocník

Nábytkářský gigant zařadil do sortimentu chytrých zařízení nový senzor s názvem KLIPPBOK, který po kontaktu s vodou začne pípat, díky čemuž vás včas upozorní na únik vody například za myčkou. Praktická vychytávka se vyznačuje malými rozměry (výška: 17 mm, délka: 70 mm, šířka: 40 mm), takže ji snadno umístíte například za pračku, pod dřez nebo na jiná místa, kde může dojít k úniku vody.

Nechybí podpora standardu Matter

O napájení se stará jedna AAA baterie, která není součástí balení. Na první dobrou trochu zamrzí absence nabíjení přes USB-C. Vybitou baterii však můžete snadno a rychle vyměnit za novou – třeba dobíjecí, kterou v nabídce IKEA naleznete pod názvem LADDA (podobné řešení pochopitelně nabízejí i další obchodníci, pozn. red.)



Senzor otevření/zavření oken a dveří Myggbett od IKEA



Nepřehlédněte

IKEA má nový senzor na okna a dveře. Stojí jen 199 Kč a podporuje Matter

Hlavní výhodou je však podpora univerzálního standardu Matter, díky němuž můžete senzor snadno přidat do chytré domácnosti jako Google Home, Amazon Alexa či Apple Homekit. Pro instalaci a ovládání senzoru se neobejdete bez hubu s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout i po hubu DIRIGERA přímo od skandinávského nábytkáře.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Levná nabíječka IKEA Sjöss s výkonem 20 W
Ikea má USB-C nabíječku za 99 Kč, nahradí přitom tu drahou k iPhonu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Honor Power 2 v oranžové barvě
Honor Power 2 je levná kopie iPhonu 17 Pro Max s gigantickou baterií
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 17:26
1
Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve vězení obklopený penězi (ilustrační obrázek)
Sázka na jistotu? Neznámý člověk vydělal miliony na únosu venezuelského prezidenta Madura
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
1
Americký prezident Donald Trump se zlatým chytrým telefonem (ilustrační obrázek)
Půl roku čekání nestačilo. Trumpův zlatý telefon „Made in America“ je pořád v nedohlednu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
3

Kapitoly článku