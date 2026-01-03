IKEA má nový senzor na okna a dveře. Stojí jen 199 Kč a podporuje Matter

- Senzory pro chytrou domácnost mohou výrazně vlézt do peněz
- Řešení Myggbett od IKEA je elegantní a navíc podporuje standard Matter
- S cenou 199 korun jen těžko najde přemožitele
Jste mimo domov, máte otevřená okna a schyluje se k vydatné bouřce? Jste na cestě na dovolenou, ale nejste si jistí, že jste máte všechno zavřeno? A nechodí najatí dělníci i na místa, kde nemají co pohledávat? Tohle jsou jedny z nočních můr většiny z nás. Mít všechno pod permanentním dohledem a kontrolou je poměrně obtížné, nicméně rozhodně ne nemožné. S chytrým senzorem monitorujícím otevření/zavření dveří a oken je to o něco jednodušší, avšak v tomto případě často narazíme na problémy s kompatibilitou, případně na neúměrně vysokou cenu.
Chytrý senzor s podporou Matter za babku
To rozhodně není případ chytrého senzoru pro dveře a okna jménem Myggbett, který najdete v nabídce švédského nábytkářského giganta IKEA. „Když senzor připojíte k rozbočovači, odešle na váš chytrý telefon upozornění, pokud necháte doma otevřené dveře nebo okno. Senzor můžete zkombinovat s chytrou žárovkou, která se rozsvítí, když otevřete dveře, a zhasne, když je zavřete – ideální řešení do šatny. Snadno je umístíte do různých částí vaší domácnosti, protože je lze instalovat kolmo na sebe, proti sobě nebo vedle sebe,“ stojí v oficiálním popisu.
Bílý a nenápadný design je ideální pro většinu domácností, byť do moderních příbytků se bude přeci jen hodit o něco málo více. Co se týče nabíjení, vystačíte si s jednou AAA baterií (není součástí balení), kterou lze poměrně snadno vyměnit. Na jednu stranu je škoda, že IKEA nevsadila na dobíjecí řešení, na tu druhou je výměna baterie rychlejší a i v tomto případě můžete sáhnout po dobíjecích bateriích.
Tou největší předností je ale podpora nového standardu Matter, díky kterému je integrace do různých chytrých domácností velmi snadná, ať už jde o Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit či jiné vámi preferované řešení. Využít můžete také hub Dirigera, který nabízí samotná švédská firma, pokud stavíte svou chytrou domácnost právě na skandinávských produktech. Co ale potěší úplně nejvíce je cena – za 199 korun spolehlivý senzor s podporou Matter jen tak nenajdete.