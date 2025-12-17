Stojánek, donut a svítící miska na klíče? IKEA má skvělé bezdrátové nabíječky

- IKEA představila trojici nových bezdrátových nabíječek
- Rozhodně se nejedná o žádné nudné podložky
- Jedna vypadá jako donut, druhá má tvar korkového válce a třetí slouží zároveň jako svítící miska
Nábytkářský gigant IKEA představil trojici nových bezdrátových nabíječek řady VÄSTMÄRKE. Každá z nich má jiný tvar a jiný způsob používání, přesto mají několik společných vlastností – především podporu standardu Qi2 (včetně magnetického prstence) a příjemně nízkou cenu.
Stojánek, donut a svítící miska
Asi „nejdivočejší“ design z tria představených nabíječek má nejlevnější model – připomíná malý červený donut. Spodní část je plastová, horní je vyrobená z odolného silikonu. Nabíječku lze používat buď standardně na stole, pokud však ohrnete silikonovou část „naruby“, může nabíječka posloužit i jako držák PopSocket sloužící k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu držení telefonu.
Mezi horní a spodní částí nabíječky je namotaný 1,2m kabel zakončený portem USB-C, adaptér si ale musíte obstarat vlastní, v balení se žádný nenachází. IKEA doporučuje vlastní 20W adaptér, s nímž může nabíjecí výkon této „koblihy“ dosahovat až 15 wattů.
Druhá představená nabíječka má podobu zkoseného korkového válce, na jehož šikmou plochu výrobce osadil bílý nabíjecí puk. Díky umístění puku pod úhlem slouží nabíječka jako stojánek, na kterém se vybrané smartphony přepnout do speciálního módu se zobrazením hodin a kalendáře. Z hlediska nabíjení má tato nabíječka stejné parametry jako první představený model, i v tomto případě je zapotřebí dokoupit nabíjecí adaptér.
Poslední nabíječka je velmi neobvyklá – jedná se totiž o misku na každodenní věci (klíče, sluchátka, brýle…), v jejímž středu se nachází nabíjecí puk. A aby toho nebylo málo, tak tento puk se po stisknutí umí rozsvítit. Tato nabíječka může být vhodná pro ty uživatele, kteří si po příchodu domů chtějí užit kompletní digitální detox – položí telefon na misku společně s klíči a ostatními věcmi, a nechají jej bez povšimnutí odpočívat.
Cena a dostupnost
Všechny tři nabíječky se již prodávají v USA, a to za následující ceny:
- Puk – 10 dolarů (asi 250 korun s DPH)
- Stojánek – 25 dolarů (asi 625 korun s DPH)
- Miska – 25 dolarů (asi 625 korun s DPH)
O dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.