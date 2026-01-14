Xiaomi drtí ceny svých bestsellerů: Redmi Note 14 Pro vychází v akci pouze na 4 590 Kč

Výrazně zlevněné telefony řady Redmi Note 14 jsou jednou z nejzajímavějších nabídek poslední doby. Jejich cena u Mobil Pohotovosti nově začíná už na 2 490 Kč. To z nich v kombinaci s bohatou výbavou dělá jedny z nejvýhodnějších smartphonů na trhu. Oblíbená modelová řada je nyní dostupná za ceny, které tady ještě nebyly.
Super výbava pod 2 500 Kč
Pokud hledáte levný, ale zároveň dobře vybavený telefon, který vám vydrží, mezi nejlepší volby patří řada Redmi Note 14 od Xiaomi. Všechny smartphony z této řady se můžou pochlubit skvělým displejem, výkonným fotoaparátem i nadprůměrně velkou baterií. Právě proto si také získaly oblibu a staly se naprostými bestsellery. Nyní šla ale jejich cena ještě výrazněji dolů díky zajímavým novoročním slevám.
Největším lákadlem je bezesporu model Redmi Note 14S, jehož cena spadla na 3 490 Kč (běžně 4 590 Kč). Ve své třídě přitom jde o nadprůměrně vybavený telefon se 120 Hz displejem, výkonným 200Mpx foťákem a velkou baterií. Nechybí ani čtečka otisků prstu v displeji. V ceně navíc získáte prodlouženou 3letou zárukou zdarma.
Výrazně ale zlevnila celá řada Redmi Note 14. Třeba ještě bohatěji vybavený Redmi Note 14 Pro teď vychází jen na 4 590 Kč (běžně 6 290 Kč). Za tuto cenu nabídne trojitý fotoaparát s 200Mpx hlavním snímačem, výkonnější procesor, kvalitnější 120Hz AMOLED displej, rychlejší 45W nabíjení a vyšší 256GB paměť v kombinaci s 8 GB RAM. Taková výbava běžně patří do vyšších tříd telefonů, které mají také mnohem vyšší cenovky.
Ceny zlevněných modelů z řady Note 14:
- Redmi Note 14 za 2 490 Kč (běžně 2 990 Kč)
- Redmi Note 14S za 3 490 Kč (běžně 4 590 Kč)
- Redmi Note 14 5G za 4 990 Kč (běžně 6 490 Kč)
- Redmi Note 14 Pro za 4 590 Kč (běžně 5 190 Kč)
- Redmi Note 14 Pro 5G za 5 590 Kč (běžně 6 290 Kč)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G za 6 990 Kč (běžně 7 990 Kč)