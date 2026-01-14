TOPlist

Xiaomi drtí ceny svých bestsellerů: Redmi Note 14 Pro vychází v akci pouze na 4 590 Kč

PR článek
PR článek 14. 1. 17:40
Řada Redmi Note 14

Výrazně zlevněné telefony řady Redmi Note 14 jsou jednou z nejzajímavějších nabídek poslední doby. Jejich cena u Mobil Pohotovosti nově začíná už na 2 490 Kč. To z nich v kombinaci s bohatou výbavou dělá jedny z nejvýhodnějších smartphonů na trhu. Oblíbená modelová řada je nyní dostupná za ceny, které tady ještě nebyly.

Super výbava pod 2 500 Kč

Pokud hledáte levný, ale zároveň dobře vybavený telefon, který vám vydrží, mezi nejlepší volby patří řada Redmi Note 14 od Xiaomi. Všechny smartphony z této řady se můžou pochlubit skvělým displejem, výkonným fotoaparátem i nadprůměrně velkou baterií. Právě proto si také získaly oblibu a staly se naprostými bestsellery. Nyní šla ale jejich cena ještě výrazněji dolů díky zajímavým novoročním slevám.

Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14 Pro

Největším lákadlem je bezesporu model Redmi Note 14S, jehož cena spadla na 3 490 Kč (běžně 4 590 Kč). Ve své třídě přitom jde o nadprůměrně vybavený telefon se 120 Hz displejem, výkonným 200Mpx foťákem a velkou baterií. Nechybí ani čtečka otisků prstu v displeji. V ceně navíc získáte prodlouženou 3letou zárukou zdarma.

Výrazně ale zlevnila celá řada Redmi Note 14. Třeba ještě bohatěji vybavený Redmi Note 14 Pro teď vychází jen na 4 590 Kč (běžně 6 290 Kč). Za tuto cenu nabídne trojitý fotoaparát s 200Mpx hlavním snímačem, výkonnější procesor, kvalitnější 120Hz AMOLED displej, rychlejší 45W nabíjení a vyšší 256GB paměť v kombinaci s 8 GB RAM. Taková výbava běžně patří do vyšších tříd telefonů, které mají také mnohem vyšší cenovky.
Ceny zlevněných modelů z řady Note 14:

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
David Trlica
David Trlica D. Trlica 17:00
1
Honor Magic 8 Lite v červené barvě
Honor Magic 8 Lite v prodeji: 7500mAh baterie, 108Mpx foťák a odolné tělo za rozumné peníze
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 17:00
0
Google Veo 3.1
Nové Veo 3.1 od Googlu útočí na sociální sítě, zvládá vertikální video ve 4K rozlišení
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
0
Ambrosia
Soudní bitva bývalých zaměstnanců Rockstaru: po studiu chtěli peníze, soud byl proti
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0

Kapitoly článku